Arap Birliği'nden acil toplantı kararı

Kaynak: DHA
Arap Birliği'nden acil toplantı kararı

İsrail'in Gazze kentinin işgal edilmesi kararına karşı Arap Birliği, acil toplantı kararı aldı.

Arap Birliği’nin, İsrail'in Gazze kentinin işgal edilmesi kararına karşı eylem planı kapsamında yarın acil toplanacağı bildirildi.

Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhannad Al-Aklouk, Arap Birliği’nin ‘Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle’ yarın acil toplantı yapacağını açıkladı.

Al-Aklouk, toplantıda, ‘İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze içinde ya da dışında zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının ele alınacağını’ belirtti.

Al-Aklouk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçları ve katliamlarının yanı sıra aç bırakılarak insani krizin derinleştirilmesinin de görüşüleceğini vurguladı.

Son Haberler
Bir yılda 66 kilo verdi
Bir yılda 66 kilo verdi
Sadece bir oyun derken hayatınız elinizden kayıp gidiyor
Sadece bir oyun derken hayatınız elinizden kayıp gidiyor
AJet’ten 45 uçak daha
AJet’ten 45 uçak daha
İran’dan ABD’ye Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
İran’dan ABD’ye Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
Eski sağlık bakanı hayatını kaybetti
Eski sağlık bakanı hayatını kaybetti