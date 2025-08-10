Arap Birliği'nden acil toplantı kararı

Arap Birliği’nin, İsrail'in Gazze kentinin işgal edilmesi kararına karşı eylem planı kapsamında yarın acil toplanacağı bildirildi.

Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhannad Al-Aklouk, Arap Birliği’nin ‘Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle’ yarın acil toplantı yapacağını açıkladı.

Al-Aklouk, toplantıda, ‘İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze içinde ya da dışında zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının ele alınacağını’ belirtti.

Al-Aklouk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçları ve katliamlarının yanı sıra aç bırakılarak insani krizin derinleştirilmesinin de görüşüleceğini vurguladı.