Arap dudağı keki lezzet patlaması yaşatacak. MasterChef yarışmacıları bile yapamıyor

Damla Baylan
Arap dudağı keki lezzet patlaması yaşatacak. MasterChef yarışmacıları bile yapamıyor
Arap dudağı keki, gerçekten de çok lezzetli ve ıslak bir kek. Bu kekin kıvamını MasterChef yarışmacıları bile tutturamıyor. Bu keki yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç noktayı sizin için açıklayacağız.

Arap dudağı keki, çikolatalı ve ıslak bir kek türüdür. Bu kek için 3 yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 paket kakao, 1 su bardağı mısır özü yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 paket bitter çikolata, alabildiği kadar un.

Kekin kıvamını tutturmak için unu yavaş yavaş ekleyin ve hamur çok katı olmasın. Hamurun akışkanlığı, kekin ıslaklığını etkiler.

Kekin üzerine dökeceğiniz sosu, kek fırından çıkar çıkmaz hazırlayın ve sıcakken dökün. Böylece sos, kekin içine daha iyi işler.

Kekinizi dilimledikten sonra, sosun her yerine eşit şekilde dağılması için bir çatal yardımıyla kekin üzerine delikler açabilirsiniz.

Kekinizi servis etmeden önce en az bir saat buzdolabında bekletin. Böylece sos iyice çeker ve kek daha lezzetli olur.

Umarım bu ipuçları işinize yarar. Arap dudağı kekinizin afiyetle yemenizi dilerim.

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