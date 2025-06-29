Arap dünyasının borç haritası: Kimler güvende, kimler tehlikede?

Ekonomik krizler, jeopolitik gerilimler, dalgalanan enerji fiyatları ve yavaşlayan büyüme, Arap ülkelerinin kamu borçlarını giderek artan bir endişe kaynağı haline getirdi. Eskiden bir finansman aracı olarak görülen borçlar, artık birçok ülkede mali ve sosyal istikrarı tehdit eden ciddi bir yüke dönüştü. Bazı hükümetler borçlanma yoluyla açıkları kapatmaya çalışırken, diğerleri yükselen borç servis maliyetleri, düşük gelirler ve uygun koşullarda dış finansman bulma zorluğu nedeniyle artan baskılarla karşı karşıya.

ARAP ÜLKELERİNDE KAMU BORÇ SEVİYELERİ

Arap ülkelerinin kamu borç büyüklüğü, harcama ihtiyaçları ve vergi, harç, ihracat ve turizm gelirleri gibi mali kaynaklarına göre farklılık gösteriyor. Finansal ve ekonomik kuruluşlar, bir ülkenin borç yükünü taşıma ve geri ödeme kabiliyetini ölçmek için gayri safi yurtiçi hasılaya GSYİH oranını kullanıyor.

Uluslararası Para Fonu IMF'nin Nisan ayında yayımladığı 2025 Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre, Suudi Arabistan'da bu oran yüzde 29.9, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 32.1, Irak'ta yüzde 42.9, Mısır'da yüzde 90.9 ve Cezayir'de yüzde 46.02 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK BORÇLU ARAP ÜLKELERİ

IMF raporuna göre, Arap ülkeleri arasında en yüksek borçluluk oranına sahip ülke Sudan. 2024'te yüzde 271.979 olan kamu borcunun GSYİH'ye oranı, bu yıl yüzde 251.98'e gerilemesi bekleniyor. Sudan'ın on yıllardır süregelen aşırı borçlanma, biriken borç ve faizler, kötü yönetim ve siyasi nedenlerle uygulanan yaptırımlar, uluslararası finansmana erişimini kısıtladı. 2011'de Güney Sudan'ın ayrılmasıyla petrol ihracatında ve hükümet gelirlerinde keskin bir düşüş yaşandı; Dünya Bankası'nın Eylül 2020 raporuna göre Sudan, petrol üretiminin yüzde 75'ini, ihracatının yüzde 66'sını ve hükümet gelirlerinin yarısını kaybetti. 2019 devriminin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve iki yılı aşkın süredir devam eden iç savaş da ülkenin ekonomik ve yatırım ortamını olumsuz etkiledi.

LÜBNAN'DA VAZİYET KÖTÜ

Lübnan'da kamu borcunun GSYİH'ye oranı yüzde 164.13 olarak kaydedildi. Lübnan hükümetleri, 1990'daki iç savaş sonrası yeniden yapılanma sürecini finanse etmek için borçlanmaya başvurdu. 2019 sonundan bu yana yaşanan siyasi ve ekonomik kriz, ekonominin çökmesine, yoksulluk oranlarının artmasına ve ödemeler dengesinde büyük bir açığa yol açtı. Bankalardan yoğun mevduat çekişleriyle başlayan mali kriz, Mart 2020'de ülkenin Eurobond ödemelerini durdurmasıyla derinleşti. Covid-19 salgını ve Beyrut limanı patlaması durumu daha da kötüleştirdi. Lübnan, o tarihten bu yana tüm Eurobond ödeme yükümlülüklerini yeniden yapılandırma bekleyişiyle durdurdu.

BAHREYN'DE EKONOMİ TAT VERMİYOR

Bahreyn, yüzde 134'lük oranla en borçlu üçüncü Arap ülkesi. Bu oranın 2025'te yüzde 141.4'e yükselmesi bekleniyor. Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki en küçük ekonomiye sahip olan krallık, 2014'teki petrol fiyat düşüşleri ve Covid-19 salgını sırasında mali kaynakları üzerinde baskı hissetti. 2018'de Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaklaşık 10 milyar dolarlık bir kurtarma paketi almasına rağmen mali dengeleme programına destek verildi. Bahreyn'in artan borçları ve mali açığı, Fitch ve S&P Global Ratings kuruluşlarının bu yıl krallığın görünümünü durağandan negatife düşürmesine neden oldu.

ÜRDÜN'DE BASKI ARTIYOR

Ürdün'de ise 2024'te kamu borcunun GSYİH'ye oranı yüzde 95.9 iken, IMF'ye göre bu yıl yüzde 92.55'e düşmesi bekleniyor. 1990'lardan 2007'ye kadar önemli ölçüde düşen kamu borcu, 2009'dan itibaren mali açıkların devam etmesi, cari işlemler açığının artması, ekonomik büyümenin zayıf seyretmesi ve bütçe açıklarını kapatmak için dış finansmana bağımlılık nedeniyle yeniden yükselişe geçti. Irak Savaşı, Arap Baharı ayaklanmaları, Suriye çatışması ve mülteci akını, ardından Covid-19 salgını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gibi bir dizi bölgesel olay Ürdün ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdı. Tüm bunlar, kaynak sıkıntısı çeken, yüksek enerji faturası olan ve turizm ile yatırım oranları düşen bir ülke için ek yükler oluşturdu.

IMF verileri, Mısır'da kamu borcunun GSYİH'ye oranının 2024'te yüzde 90.93 olduğunu ve bu yıl yüzde 86.59'a düşeceğini gösteriyor. Son yıllarda ülkenin en büyük Arap ülkesi olması nedeniyle artan baskılar, 25 Ocak 2011 ve 30 Haziran 2013 devrimleri sonrası döviz rezervlerinin tükenmesi, sürekli bütçe açığı, borç servis maliyetlerinin yüksekliği ve mali açığı kapatmak için dış finansmana bağımlılık gibi faktörleri içeriyor. Ayrıca, Covid-19 salgını, artan enerji ithalat fiyatları ve bölgesel jeopolitik gerilimler, özellikle Husi grubunun Babülmendep Boğazı'nda gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Süveyş Kanalı gelirlerini etkileyen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı da baskıları artırdı.

Yüksek kamu borcu/GSYİH oranına sahip diğer Arap ülkeleri arasında IMF'nin 2024 verilerine göre Tunus yüzde 83.1, Yemen yüzde 70.94 ve Fas yüzde 70.03 yer alıyor.

EN AZ BORÇLU ARAP ÜLKELERİ

Kuveyt, yüzde 3.04'lük kamu borcunun GSYİH'ye oranıyla Arap ülkeleri arasında en az borçlu ülke konumunda. IMF, bu oranın bu yıl yüzde 7.35'e çıkacağını tahmin ediyor. Büyük ölçüde petrole bağımlı olan Kuveyt, bütçe açığını finanse etmek için kaynakları azalan Genel Rezerv Fonu'ndan çekim yapmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl, fon Kuveyt Yatırım Otoritesi KIA tarafından yönetilen Gelecek Nesiller Fonu'na bazı varlıklarını sattı. Kuveyt'in, Mart ayında hükümetin 2017'den bu yana ilk kez uluslararası borç araçları satmasının yolunu açan uzun zamandır beklenen yasayı onaylamasının ardından, uluslararası borç piyasalarından 6 milyar dolar toplamaya hazırlandığı belirtiliyor. Yasa, 50 yıl boyunca maksimum 30 milyar Kuveyt dinarı yaklaşık 98 milyar dolar borçlanma limiti belirliyor.

SUUDİLERİN PERFORMANSI TAKDİR TOPLUYOR

İkinci sırada Suudi Arabistan bulunuyor; oranı yüzde 29.9 ve IMF'ye göre 2025'te bu oranın yüzde 34.85'e çıkması bekleniyor. Krallık, 2016'da bütçe açığını ve "2030 Vizyonu" projelerini finanse etmek için ilk kez dış borçlanmaya başvurdu. Ancak, 2024'teki fiili bütçe gelirlerinin yüzde 60.1'ini oluşturan petrol gelirleri, özel sektöre artan bağımlılık ve harcama kısıtlamaları, krallığın kamu borcunu GSYİH'ye oranla düşük tutmasına yardımcı oldu. Bu yıl için Suudi Arabistan, Mart 2025 sonu itibarıyla toplam kamu borcunun 354.3 milyar dolar olduğunu ve bunun 2024 GSYİH'sinin yüzde 30.5'ini oluşturduğunu açıkladı.

IMF Ortadoğu ve Orta Asya Direktörü Jihad Azour, Suudi Arabistan'ın son yıllarda izlediği mali politikalar ve özel sektöre verdiği destek sayesinde düşük bir borç seviyesine sahip olduğunu belirtti. Bu durum, hükümet üzerindeki yükü bir dereceye kadar azalttı. Ayrıca, ekonomik çeşitlendirme politikaları krallığın petrol fiyat dalgalanmalarından bağımsız, daha istikrarlı bir mali tabana sahip olmasına yardımcı oldu. Fon, krallığın harcama önceliklerini yeniden belirlemesi yönündeki eğilimini de övgüyle karşıladı.

BAE'DE GÖRÜNÜM POZİTİF

Birleşik Arap Emirlikleri, 2024'te yüzde 32.1'lik oranla üçüncü sırada yer alıyor ve Fon, bu oranın bu yıl yüzde 32.8'e ulaşmasını bekliyor. Küresel bir ticaret, yatırım ve finans merkezi haline gelmesi, 2024 bütçesinde GSYİH'nin yüzde 7.1'i oranında fazla vermesi ve Fitch Ratings'in 24 Haziran'da yayımladığı raporuna göre 2024'te GSYİH'nin yüzde 157'si oranında net dış varlıklara sahip olması ve ekonominin çeşitlendirilmesi sayesinde Birleşik Arap Emirlikleri, kamu borcunun GSYİH'ye oranını ılımlı bir seviyede tutmayı başardı.

BORÇLAR EKONOMİK BÜYÜMEYİ ETKİLER Mİ?

Elbette, ancak ekonomik analistler arasında kamu borcunun GSYİH büyümesi üzerindeki etkisinin boyutu konusunda farklılıklar bulunuyor. IMF'nin Nisan 2022'de yayımladığı bir çalışma, kamu borcunun GSYİH'ye oranındaki ani artışın, başlangıç borç seviyesi yüksek olan ve son beş yıldır borç yükü artış eğiliminde olan ülkelerde reel GSYİH oranını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Buna karşılık, düşük gelirli ve Yüksek Borçlu Yoksul Ülkeler HIPC inisiyatifi kapsamında borç hafifletme sürecini tamamlamış ülkelerde kamu borcu, reel GSYİH'yi destekliyor. Kamu borcunun reel GSYİH üzerindeki etkisini değerlendirmek için her ülkenin kendine özgü özelliklerinin dikkate alınması gerekiyor.

Çalışma, kamu borcunun kamu yatırımlarında kullanılması halinde, daha sonra büyümenin artmasına yol açabileceğini belirtiyor. Ancak borçlar, vergi indirimlerini veya diğer kamu harcamalarını finanse etmek gibi başka amaçlar için de kullanılabilir. Çalışma üç sonuç ortaya koydu: Birincisi, düşük gelirli ülkeler kamu borcunun GSYİH'ye oranındaki artıştan faydalanabilir. İkincisi, başlangıç borç seviyelerini düşürmek veya borç azaltma yolunda devam etmek, ülkelerin ek kredilerden faydalanma olasılığını artırır. Üçüncüsü, Yüksek Borçlu Yoksul Ülkeler inisiyatifine katılım, ülkenin ek kredilerden faydalanma kabiliyetini artırır.

Arap Para Fonu'nun Mart 2024'te yayımladığı bir başka çalışma ise, orta ve yüksek gelirli Arap ülkelerinin kamu borcunu uzun vadeli potansiyel büyümeyi iyileştirmek ve kısa vadeli olumsuz sonuçların üstesinden gelmek için kullanabildiğini gösteriyor. Düşük gelirli Arap ülkelerinde ise kamu borcunun kısa veya uzun vadede ekonomik büyümeyi iyileştirmeye yardımcı olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor. Genel olarak, burada önemli olan borçların nereye harcandığıdır. Yatırıma, altyapının kurulmasına ve geliştirilmesine, mal ve hizmet üreten projelere, eğitime ve sağlığa harcanması, orta ve uzun vadede GSYİH'nin artmasına yol açar. Oysa yüksek borçlu ülkeler, gelirlerinin büyük bir kısmını borç taksitleri ve faizlerini ödemeye ayırıyor.

Öte yandan, kamu borcunun, özellikle dış borcun artması, borçlu ülkeleri küresel faiz oranlarındaki artışlar, döviz kuru dalgalanmaları ve jeopolitik gerilimler gibi dış şoklara karşı daha savunmasız bırakıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ve ardından Husilerin Babülmendep'teki gemilere yönelik saldırılarının Mısır'ın Süveyş Kanalı ve turizm gelirlerine yansıması, borç yükünü ve borç servis maliyetlerini ağırlaştırdı.

IMF VE DÜNYA BANKASI'NIN ARAP BÖLGESİNDEKİ ROLÜ

Dördüncü Madde istişarelerinin yanı sıra IMF, Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklığını güçlendiriyor, ekonomik dönüşüm ve çeşitlendirme çabalarını destekliyor, mali ve ekonomik politika danışmanlığı sağlıyor ve bu alanlardaki reformları izliyor. Fon İcra Direktörü Kristalina Georgieva, geçtiğimiz Şubat ayında Dubai'de yaptığı konuşmada Körfez bölgesini küresel ekonomide parlak bir nokta olarak övdü. Bölgenin başarısının tesadüf olmadığını, ülkelerin zor ama gerekli reformları hayata geçirme çabalarını yoğunlaştırmasının bir sonucu olduğunu belirtti. Bu reformlar arasında hükümet gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, iş ortamının iyileştirilmesi, finansmana erişim kapasitesinin artırılması, işgücü piyasalarının esnekliğinin artırılması ve kadınların katılımının yükseltilmesi yer alıyor.

Buna karşılık, Fon Arap Baharı'nı takip eden yıllarda mali kurtarma planları sundu ve kredi anlaşmaları imzaladı. Nisan 2012'de Fon Yönetim Kurulu, Hızlı Kredi Kolaylığı kapsamında Yemen'e yaklaşık 93.75 milyon dolar tahsis edilmesini onayladı. Aynı yılın Ağustos ayında, Ürdün'e 2.05 milyar dolarlık bir Bekleme Düzenlemesi Standby Agreement kapsamında, Fas'a ise 6.2 milyar dolarlık bir Önleyici ve Likidite Hattı Precautionary and Liquidity Line kapsamında kredi onayladı.

Fon Yönetim Kurulu, Kasım 2016'da Mısır'a Genişletilmiş Fon Kolaylığı Extended Fund Facility kapsamında 12 milyar dolarlık bir kredi onayladı ve bunun yaklaşık 2.75 milyar dolarının doğrudan ödenmesine izin verdi. Ayrıca, Haziran 2020'de 5.2 milyar dolarlık başka bir kredi ve Ağustos 2021'de Özel Çekme Hakları'ndan 2.8 milyar dolar tahsis edildi. Mart 2024'te, Mısır Merkez Bankası'nın Mısır lirasının dolar karşısında devalüasyonuna izin vermesinden saatler sonra, Mısır Fon ile Genişletilmiş Fon Kolaylığı kapsamında finansman programının değerini 3 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarmak konusunda anlaştı. Ancak Fon'un kredi ödemeleri, finansman programının ayrılmaz bir parçası olan yapısal reformlar ile ekonomik ve mali politikalardaki ilerlemenin değerlendirilmesi için yapılan düzenli incelemelere bağlıdır.

Dünya Bankası Grubu ise, 30 Haziran 2024'te sona eren mali yılda bölgedeki toplam yeni taahhütlerinin 17 faaliyeti finanse etmek için 4.6 milyar dolar olduğunu açıkladı. Yakın zamanda Banka'dan mali destek alan programlar arasında şunlar yer alıyor:

Mısır'a, kadınların yaklaşık dörtte üçünü oluşturduğu 4.6 milyon haneyi ve 18 milyondan fazla kişiyi kapsayan ana sosyal güvenlik ağı programı "Tekafül ve Kerame"yi genişletmek ve güçlendirmek için 500 milyon dolar sağlanması. Ek finansman, programın kapsama alanını ve etkinliğini artırmayı hedefliyor. Haziran 2023'te Fas'ta finansal katılımı ve dijital girişimciliği güçlendirmek için 450 milyon dolarlık büyük bir program onaylandı. Girişim, dijital ödeme altyapısının güçlendirilmesini de destekliyor. Bu program, dijital hizmetlere erişim oranlarının 2017'deki yüzde 20'den 2023'te yüzde 44'e yükselmesine yol açtı.

Buna ek olarak, Yemen'deki Acil İnsan Sermayesi Projesi'ne 150 milyon dolar ek finansman sağlanması onaylandı. Bu projeden en az 19 milyon kişinin faydalanması bekleniyor, bunların 10 milyonu kadın ve kız çocuğu. Ayrıca, kronik gıda güvensizliği ve süregelen çatışma, ekonomik istikrarsızlık ve iklimle ilgili şokların kötüleştirdiği olumsuz etkilere karşı milyonlarca Yemenliye yardımcı olmak amacıyla Sosyal Koruma ve Covid-19 Salgınına Karşı Mücadele Acil Müdahale Projesi'ne 150 milyon dolar daha eklendi.

BÖLGE ÜLKELERİ BORÇ KRİZİNE Mİ YÖNELİYOR?

IMF'nin 2025'e kadar güncellenen rapor verilerine göre, bölgedeki bazı ülkeler, GSYİH'lerine oranla yüksek borç oranları nedeniyle zaten bir borç krizinin eşiğinde olabilirler. Bazı Arap ülkeleri mali sıkıntı çekmeye devam ederken, bazıları son yıllarda durumları nispeten iyileşse de temerrüde düşme sınırına çok yaklaştı.

Örneğin, Lübnan, 2019'da uluslararası tahvillerini ödeyemediği için fiilen bir egemen borç krizine girdi, ancak sonraki yıllarda iyi bir ilerleme kaydetti. 2025'in başlarında IMF, "Doğu"ya yaptığı açıklamalarda, yetkililerin talep etmesi halinde "Lübnan'a yeni bir destek programına açık" olduğunu belirtti.

Suriye'de ise, Başkan Beşar Esad rejiminin devrilmesi ve ABD yaptırımlarının hafifletilmesiyle durum iyileşse de mali sorunlar devam ediyor. Ayrıca Suudi Arabistan ve Katar'ın Dünya Bankası'ndaki Suriye'nin birikmiş borçlarını ödemesi, ülkenin küresel finans sistemine yeniden entegre olmasına zemin hazırlıyor.

Mısır'da ise, GSYİH'ye oranla borcu bu yıl yüzde 82-87 civarına düşürme eğilimi ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'dan Körfez yatırımlarını çekmesiyle krizin kontrol altına alınmasına yardımcı olsa da, borç servis maliyetleriyle ilgili zorluklar devam ettiği için borç riski hala yüksek.

Öte yandan Sudan, ekonomik çöküş ve silahlı çatışmayı birleştiren karmaşık bir kriz yaşıyor. Bu durum, borç yükünü ağırlaştırdı ve hükümetin alacaklılarla ödeme veya müzakere yapma kabiliyetini yitirmesine neden oldu. Sudan, 2021'de HIPC girişimi kapsamında borç affı konusunda önemli bir ilerleme kaydetmişti, ancak şu anda içinde bulunduğu zorlu siyasi ve ekonomik koşullar nedeniyle yıllarca geriye gitti.

Cibuti ise henüz fiili bir borç krizine girmemiş olsa da, artan kamu borcu hacmi nedeniyle artan mali baskılarla karşı karşıya. 2024'te GSYİH'nin yüzde 65'ini aşan borcun çoğu Çin'den gelen ikili borçlardan oluşuyor. IMF raporları, özellikle ekonomik çeşitliliğin sınırlı olması ve liman ve lojistik gelirlerine büyük ölçüde bağımlılığı nedeniyle ülkenin "orta ila yüksek risk" altında olduğunu ve herhangi bir bölgesel veya uluslararası ticaret düşüşünden büyük ölçüde etkilenebileceğini belirtiyor.

Tüm bunlar, bazı Arap ülkelerinin yakın zamanda sıkı ekonomik önlemler almaması ve borç servis maliyetlerini hafifletmemesi halinde borç krizi döngüsüne girmeye yakın olduğuna dair göstergeler sunuyor.