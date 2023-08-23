Arap futbolunu özetleyen kare. Al Nassr'ın eski futbolcusunun yaptığı hareket gündem oldu

Suudi Arabistan'da Al Nassr formasını giyen ve sözleşmesini fesheden Jaloliddin Masharipov'un sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

DESTELERCE PARA İLE VİDEO ÇEKTİ

Suudi Arabistan kulübü ile sözleşmesi sona eren ve şu anda kulüpsüz olan futbolcu, arabanın içinde eline destelerce para alıp telefonla konuşuyormuş gibi bir video çekti. O anlar kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

29 yaşındaki futbolcunun o paylaşımı binlerce etkileşim alırken bazı sosyal medya kullanıcıları ise "görmemiş, ceplerini doldurmuş" tarzında yorumlar yaptı.