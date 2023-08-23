Arap futbolunu özetleyen kare. Al Nassr'ın eski futbolcusunun yaptığı hareket gündem oldu

Al Nassr'ın eski futbolcusu olan Jaloliddin Masharipov, elinde destelerce para ile video çekti. O anlar sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

Arap futbolunu özetleyen kare. Al Nassr'ın eski futbolcusunun yaptığı hareket gündem oldu

Suudi Arabistan'da Al Nassr formasını giyen ve sözleşmesini fesheden Jaloliddin Masharipov'un sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

DESTELERCE PARA İLE VİDEO ÇEKTİ
Suudi Arabistan kulübü ile sözleşmesi sona eren ve şu anda kulüpsüz olan futbolcu, arabanın içinde eline destelerce para alıp telefonla konuşuyormuş gibi bir video çekti. O anlar kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
29 yaşındaki futbolcunun o paylaşımı binlerce etkileşim alırken bazı sosyal medya kullanıcıları ise "görmemiş, ceplerini doldurmuş" tarzında yorumlar yaptı.

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Obaköy 'Viranköy' oldu Güncel
Obaköy 'Viranköy' oldu
Kaçaklar İzmir'de güpegündüz böyle hırsızlık yaptılar Güncel
Kaçaklar İzmir'de güpegündüz böyle hırsızlık yaptılar
Cancelo İspanya yolcusu Spor
Cancelo İspanya yolcusu
Leylekler mola verince koca ilçe elektriksiz kaldı Güncel
Leylekler mola verince koca ilçe elektriksiz kaldı
Alevlerden kaçan geyik böyle görüntülendi. Çanakkale'de tüm canlılar felaketi yaşıyor Güncel
Alevlerden kaçan geyik böyle görüntülendi. Çanakkale'de tüm canlılar felaketi yaşıyor
Silivri'de temizlik işçilerinden maaş eylemi Güncel
Silivri'de temizlik işçilerinden maaş eylemi
Kadınlar Süper Ligi'nin başlayacağı tarih belli oldu Spor
Kadınlar Süper Ligi'nin başlayacağı tarih belli oldu