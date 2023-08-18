Arap geldi parayı bastırdı 4 evi birden aldı

Son zamanlar da Arap turistlerin Türkiye’deki konutlara yoğun ilgi göstermesi ve satın alması nedeniyle Türkiye’deki ev fiyatları iki katına çıktı.

Arap turistlerin konut piyasasını bu kadar yükseğe çekmesi nedeniyle, Türkiye’de yaşayan vatandaşlar için ev almak, artık neredeyse imkansız hale geldi.

Bu durumdan memnun olan tek kesim ise emlakçılar oldu.

İstanbul’da ilk ev satışını gerçekleştiren bir emlakçı o anları verdiği bir röportajda böyle anlattı:

KOMİSYONUMU ALIYORUM MUTLUYUM DA

“Katarlı bir müşteri geldi. Büyükçekmece de bir ev gösterdim. Ev deniz manzaralıydı. Müşteri evi beğenmedi. Ama müşteri ile iyi bir muhabbetimiz oldu. Bana gördüğü evlerin fotoğraflarını gösterdi. Bunlarla görüş bana ayarla gidip bakalım dedi. Gidip görüştüm onlarla. 2 3 evi görüşme için ayarladım. Müşteriye ilk evi gösterdim alıyorum dedi. İlk başta dalga mı geçiyor diye düşündüm.

ALDIĞI EVLERİ ORADA BIRAKIP GİTTİ

Daha sonra ikinci evi gösterdim bunu da alıyorum dedi. Sonra yorulduğunu belirterek beni nargile içmeye davet etti. Müşteriyle gittim yedik içtik. Ertesi gün 2 ev daha gösterdim onları da alıyorum dedi. Ardından o evleri orada bırakıp gitti.

Ben çok mutluyum. Emlakçıları arayıp evleri ayarlıyorum. Onlar satıcıdan komisyon alıyor. Bende Arap müşteriden komisyonumu alıyorum. İstanbul’da ilk müşterilerimden biriydi.” Diyerek verdiği röportajı sonlandırdı.

Emlakçının konuşması sosyal medyada yayılınca gündem oldu.