Arap iş insanlarına bıçak çekti. Tehlikeli gelişme

Türkiye'de yatırımlar yapan Arap iş insanı Khaled Fouzan, Maslak 1453'te bir restoranda yemek yerken sırada arkadan bıçaklı bir Türk vatandaşı masalarına doğru geldi.

Arap iş insanlarına küfürler savuran, elindeki bıçakla masada oturanları tehdit eden şahıs, polis ekiplerinin gelmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Saldırgana tepki göstermeyen Suud'lu iş insanları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

EVİNDE YAKALANDI

Sarıyer'deki Maslak 1453 sitesinde yemek yiyen Arap iş insanlarını bıçakla tehdit edip küfürler savuran şahıs gözaltına alındı.

Evinde gözaltına alınan 43 yaşındaki M.İ'nin alkollü olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANSIN, ADALET ÖNÜNE ÇIKARTILSIN

Arap dünyası ile ticaretler yapan Orient Light İnternational Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirhan, dün gece Maslak 1453'te yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

“BU ŞİDDETİ GÖSTEREN İNSANLAR CEZASIZ KALMAMALI”

Halil İbrahim Demirhan, "Araplara küfür ediyorlar, 'buradan gidin' diyorlar. Çok büyük bir olay bu. Ülkenin ekonomisine milyar dolar yatırım yapmış insanlara bu yapılıyor. Türkiye'yi çok seven bu insanlara bu yapılıyor. Bu şiddeti gösteren insanlar cezasız kalmamalı. Ben, Halil İbrahim Demirhan olarak dün yaşanan olayları kınıyorum. Dubai'ye 180 ayrı millet geliyor. Irkçılık, kin yok. Mültecilerle, yatırımcılar karıştırılıyor. Ne olursa, kim olursa olsun bıçaklarla, tehditlerle bu işler olmamalı. Burası muz cumhuriyeti değil. Dün bu olayı gerçekleştiren saldırganın da yakalanmasını ve adalet önüne çıkarılmasını istiyor, savcıları göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir kişi, küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ederken yakalandı. Yaşanan olay sonrası bazı vatandaşlar, göçmenlerle ilişkili olan yerlere saldırmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 67 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımlarına ilişkin de inceleme başlatıldığını, 63 hesapla ilgili soruşturma başladığını açıklamıştı.