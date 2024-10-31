Arap saçına dönen transferde mutlu son! Medina'nın Fenerbahçe için resti, Boca Juniors'ı pes ettirdi

Fenerbahçe yazdan bu yana kadrosuna katmak istediği Cristian Medina transferinde mutlu sona çok yakın.

Sabah'ta yer alan habere göre, Cristian Medina'nın Boca Juniors'a "Ocak ayında göndermezseniz bu takımda oynamam" resti sonrası Arjantin ekibinin inadı kırıldı.

Haberde Fenerbahçe'nin 10 milyon dolar bonservis + 5 milyon dolar da kolay bonus şeklinde Boca Juniors'a toplam 15 milyon euro ödemeye yapacağı iddia edildi.

Ödeme planı konusunda sıkıntı çıkaran Boca Juniors'un Medina'nın resti sonrası geri adım attığı aktarıldı.

Sonraki satıştan Boca Juniors'a yüzde 20 pay verecek Fenerbahçe, ödemeleri de 5 takside bağladı.

Sarı-lacivertlilerin 3 milyon dolarlık ilk taksidi Nisan 2026'da yapacağı aktarıldı.

Fenerbahçe diğer ödemeleri ise bu tarihten itibaren 6 ay arayla gerçekleştirecek.

