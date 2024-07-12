Arap turistler Uzungöl’e düştü. Golf aracıyla gezintiye çıkmışlardı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan turistik Uzungöl'de dört Arap turistin gezinti yaptığı elektrikli golf aracı göle düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden biri hafif yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Körfez ülkelerinden tatil için gelen dört arap turist, kahvaltı sonrası golf aracı kiralayarak göl kıyısında gezintiye çıktı.

A.K.A.'nın kullandığı golf aracı, gezinti esnasında kontrolden çıkarak göle devrildi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan turistlerden biri hafif yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turist, tedbir amaçlı olarak Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.