Arap turistler Uzungöl’e düştü. Golf aracıyla gezintiye çıkmışlardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Arap turistler Uzungöl’e düştü. Golf aracıyla gezintiye çıkmışlardı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de gezintiye çıkan 4 Arap turistin bindikleri golf aracı göle düştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan turistik Uzungöl'de dört Arap turistin gezinti yaptığı elektrikli golf aracı göle düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden biri hafif yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Körfez ülkelerinden tatil için gelen dört arap turist, kahvaltı sonrası golf aracı kiralayarak göl kıyısında gezintiye çıktı.

A.K.A.'nın kullandığı golf aracı, gezinti esnasında kontrolden çıkarak göle devrildi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan turistlerden biri hafif yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turist, tedbir amaçlı olarak Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

gssdsipbwaanwae.jpeg

80028-3.jpg

80028-2.jpg

80028-1.jpg

80028-ramc-001.webp

İlgili Haberler
Taciz skandalı sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti. Tek kelime dahi etmeden hamlesini yaptı
Mehmet Metiner AKP’ye kaybettiren gizemli ismi açıkladı: Millet ondan dolayı AK Parti’ye kızgın
Kadınlara yeni soyadı düzenlemesi kabul edildi. Evlenecekler dikkat
Son Haberler
3 ilde dolandırıcılık operasyonu Yerel Haberler
3 ilde dolandırıcılık operasyonu
Cihat Yaycı Zürafa Adası'nın kime ait olduğunu açıkladı. 'Dışişleri yine susacak mı' Gündem
Cihat Yaycı Zürafa Adası'nın kime ait olduğunu açıkladı. 'Dışişleri yine susacak mı'
Tekirdağ'da kaza. 1 ağır yaralı Yerel Haberler
Tekirdağ'da kaza. 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 7 araç ile markete çarptı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan otomobil 7 araç ile markete çarptı
Ünlü futbolcu sevgilisini denizde öpücüklere boğdu Spor
Ünlü futbolcu sevgilisini denizde öpücüklere boğdu
Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 tutuklama Gündem
Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
Cenk Tosun Büyükekşi'ye selam vermedi. Fenerbahçe kaptı Spor
Cenk Tosun Büyükekşi'ye selam vermedi. Fenerbahçe kaptı