Araplar akın akın ev alıp yerleşiyor! Karadeniz'in gözdesi olan ilçe

Karadeniz'in incisi olarak bilinen Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl Mahallesi, son yıllarda Arap turistlerin ve yatırımcıların gözdesi haline geldi. Bölgedeki doğal güzelliklere hayran kalan Araplar, Uzungöl'de ev ve arazi satın alarak yerleşmeye başladı.

Emlak Fiyatları Arttı:

Arap yatırımcıların ilgisiyle birlikte Uzungöl'deki emlak fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Özellikle göl manzaralı evler ve araziler, yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Bölgedeki emlakçılar, Arap yatırımcıların taleplerine yetişmekte zorlandıklarını belirtiyor.

Arap yatırımcıların bölgeye olan ilgisi, yerel halk arasında bazı endişelere yol açtı. Özellikle emlak fiyatlarındaki artışın, yerli halkın ev sahibi olmasını zorlaştırdığı ifade ediliyor. Ayrıca, bölgenin kültürel yapısının değişmesinden de endişe duyuluyor.

Turizmde Canlanma:

Arap turistlerin ve yatırımcıların Uzungöl'e olan ilgisi, bölgedeki turizmi de canlandırdı. Özellikle yaz aylarında Uzungöl'ü ziyaret eden Arap turist sayısı, her geçen yıl artıyor. Bu durum, bölgedeki esnaf ve turizmciler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.