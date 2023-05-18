Araplar bu gece Trezeguet'i izleyecek

Trabzonspor'da bekleneni veremese de takıma katkı sağlayan Trezeguet'i bu gece Fenerbahçe mücadelesinde Arabistan Ligi ekiplerinin gözlemcileri izleyecek.

Araplar bu gece Trezeguet'i izleyecek

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ
Trabzonspor, bu gece şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe önüne 3 puan için çıkıyor.
Cezalı olan Yunan Bakasetas, sakatlığı tam geçmeyen Dorukhan, Surinam asıllı Denswil ve kiralık oyuncusu Yusuf’u, İstanbul deplasmanına getirmeyen Nenad Bjelica, Fenerbahçe deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Bu arada bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Trabzonspor yönetimi, ağırlıklı olarak Avrupa pazarından gitse de, taraftarlar Rusya, Ukrayna, Polonya ve Gürcistan’dan gelebilecek isimlere daha sıcak bakıyor.

Trabzonspor'un sezon başında; Aston Villa'dan 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet, zaman zaman istenileni karşılayamasa da, zaman zaman da sahada iyi işler yaptı.
Oynadığı 37 müsabakada 9 gol, 7 asistlik katkı sağlayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, bordo-mavili ekipteki performansıyla yine de hem Mısır hem de Suudi Arabistan'da adı sürekli transfer haberleriyle anılıyor, yazılıyor.

Özellikle ülkesinin takımlarından; El Ahly Kahire ile anlaşma aşamasında olduğu konuşulan tecrübeli futbolcunun, Suudi ekibi Al İttihad'dan da teklif aldığı, Arap basınında manşetleri süslediği biliniyor.
Araplar, bu gece Kadıköy’de canlı gözle izleyeceği Trezeguet için, 6 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki transferinden pay karşılığı, Bordo Mavili kulübün kapısını önümüzdeki hafta içi çalabilir.

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