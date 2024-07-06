Araplar ile PKK'lılar kaldırım taşlarıyla Türklere saldırıp bayrağımızı yaktılar

A Milli Takım'ı Avusturya'yı 2-1 yendi. 2 golü de atan Merih Demiral gol sonrası Bozkurt işareti yapmış ve hakkında UEFA soruşturma açtı.

Maç sonrası Viyana’da Araplar ile PKK’lıların Türklere saldırdığı ve Türk bayrağını ezdiği görüntüler ortaya çıktı.

PKK sempatizanları ile Fas, Suriye, Afganistan uyruklu sığınmacılar Türklere kaldırım taşlarıyla saldırdı. Viyana’da sokakta kurulan dev ekrandan maç izlendiği sıra Türklere saldırı yapıldı. Maç bitiminde PKK’lılar ve Suriyeliler Viyana'daki Türk taraftarlara saldırdı.

Videoda sözde Kürdistan bayrakları ve Suriye diye bağıranlar da görünüyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı da "Viyana'da Türklere kaldırım taşlarıyla saldıran Suriyeli araplar ve kürtlere ilişkin yeni görüntüler. Ekmeğimizi paylaştıklarımızın, hayatlarını kurtardıklarımızın dölleri bir olup Türk vatandaşlarına saldırmaları yetmiyor yine Türk bayrağını ayaklarıyla eziyorlar." yorumunu yaptı.

PORTEKİZ-FRANSA MAÇINDA “SÖZDE KÜRDİSTAN” BAYRAĞI AÇILDI

Öte yandan Almanya’da dün oynan Portekiz ve Fransa karşılaşmasında sözde Kürdistan bayrağı açıldı.

NELER OLDU?

Bir Suriyeli şahıs Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Haberin yayılması üzerine mahalle sakinleri sokaklara dökülüp araçları devirdi ve bazı iş yerlerini ateşe verdi. Olaylar büyüyerek başka illere hatta Suriye'ye kadar uzadı.

Suriye'de Türkler, Türklerin araçları, tırları ve işyerleri taşladı, saldırdılar. Bunun üzerine Milli Futbolcumuz Merih Demiral de maçta Bozkurt işareti yapınca olaylar daha da büyüdü. UEFA, maçta ‘Siyasi işaret’ yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlattı.