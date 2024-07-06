Araplar ile PKK'lılar kaldırım taşlarıyla Türklere saldırıp bayrağımızı yaktılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Araplar ile PKK'lılar kaldırım taşlarıyla Türklere saldırıp bayrağımızı yaktılar

Türkiye- Avusturya maçından sonra Viyana’da PKK ile Araplar’ın hem Türklere saldırdığı hem de Türk bayraklarını yaktıkları ortaya çıktı.

A Milli Takım'ı Avusturya'yı 2-1 yendi. 2 golü de atan Merih Demiral gol sonrası Bozkurt işareti yapmış ve hakkında UEFA soruşturma açtı.

Maç sonrası Viyana’da Araplar ile PKK’lıların Türklere saldırdığı ve Türk bayrağını ezdiği görüntüler ortaya çıktı.

PKK sempatizanları ile Fas, Suriye, Afganistan uyruklu sığınmacılar Türklere kaldırım taşlarıyla saldırdı. Viyana’da sokakta kurulan dev ekrandan maç izlendiği sıra Türklere saldırı yapıldı. Maç bitiminde PKK’lılar ve Suriyeliler Viyana'daki Türk taraftarlara saldırdı.

Videoda sözde Kürdistan bayrakları ve Suriye diye bağıranlar da görünüyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı da "Viyana'da Türklere kaldırım taşlarıyla saldıran Suriyeli araplar ve kürtlere ilişkin yeni görüntüler. Ekmeğimizi paylaştıklarımızın, hayatlarını kurtardıklarımızın dölleri bir olup Türk vatandaşlarına saldırmaları yetmiyor yine Türk bayrağını ayaklarıyla eziyorlar." yorumunu yaptı.

PORTEKİZ-FRANSA MAÇINDA “SÖZDE KÜRDİSTAN” BAYRAĞI AÇILDI

Öte yandan Almanya’da dün oynan Portekiz ve Fransa karşılaşmasında sözde Kürdistan bayrağı açıldı.

NELER OLDU?

Bir Suriyeli şahıs Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Haberin yayılması üzerine mahalle sakinleri sokaklara dökülüp araçları devirdi ve bazı iş yerlerini ateşe verdi. Olaylar büyüyerek başka illere hatta Suriye'ye kadar uzadı.

Suriye'de Türkler, Türklerin araçları, tırları ve işyerleri taşladı, saldırdılar. Bunun üzerine Milli Futbolcumuz Merih Demiral de maçta Bozkurt işareti yapınca olaylar daha da büyüdü. UEFA, maçta ‘Siyasi işaret’ yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlattı.

ee.jpg

vvv.jpg

kl-sl.jpg

kkk-001.jpg

ddd.jpg

Son Haberler
Kaçak silah ticareti yapanlar yakalandı Gündem
Kaçak silah ticareti yapanlar yakalandı
Aydın'da yangınların ağır bilançosu açıklandı Yerel Haberler
Aydın'da yangınların ağır bilançosu açıklandı
Fahrettin Koca'nın koltuğundan olmasının iki sebebi var. İsmail Saymaz'ın AKP içinden aldığı bilgi ortalığı karıştırdı Gündem
Fahrettin Koca'nın koltuğundan olmasının iki sebebi var. İsmail Saymaz'ın AKP içinden aldığı bilgi ortalığı karıştırdı
Almanlar elendi artık ev sahibi Türkler Spor
Almanlar elendi artık ev sahibi Türkler
Orkun bayrağı teslim etti Spor
Orkun bayrağı teslim etti
İstanbul’un göbeğinde kurşun yağdırdı. Arkasından saplantılı aşık çıktı Yaşam
İstanbul’un göbeğinde kurşun yağdırdı. Arkasından saplantılı aşık çıktı
Bengü 'Ne mutlu Türküm diyene' dedi. İçimizdeki Türk düşmanları saldırdı Gündem
Bengü 'Ne mutlu Türküm diyene' dedi. İçimizdeki Türk düşmanları saldırdı