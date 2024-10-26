Araplar Manchini’yi zengin etti. 18 maça çıktı, servet kazandı

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Araplar Manchini’yi zengin etti. 18 maça çıktı, servet kazandı

Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevi sona eren Roberto Manchini adeta servet kazandı. Arapların İtalyan teknik adama vereceği tazminat dudak uçuklattı. Manchini, Suudi Arabistan’da sadece 18 maça çıkarken beklentilerin altında kaldı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takımı çalıştıran İtalyan teknik adam Roberto Manchini’nin görevine son verdi.

İtalyan çalıştırıcı, Suudi Arabistan'daki görevinde 18 maça çıkabildi. AFC Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Suudi Arabistan, Mancini yönetiminde istenen performansı veremedi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, tecrübeli hoca ile yollarını ayırırken, Mancini'nin tazminatı dudak uçuklattı.

Daily Mirror gazetesi Roberto Mancini'nin alacağı tazminatı yazdı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nda 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Roberto Mancini, 78 milyon euro tazminat alacak.

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