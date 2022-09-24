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‘Araplar pistir’ sözüne inanmayan adam kiralık aracı görünce şok geçirdi

Trabzon'da Arap turistlere kiralanan araç tanınmaz hâle geldi. Duruma tepki gösteren esnaf, çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 23:34
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‘Araplar pistir’ sözüne inanmayan adam kiralık aracı görünce şok geçirdi

‘Araplar pistir’ sözüne inanmayan adam kiralık aracı görünce şok geçirdi
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abcgazetesi'nin haberine göre;  Trabzon’da araç kiralayan Arap turistlerin, aracı teslim ettikten sonra aracın içinden bir yığın çöp çıktığı görüldü. Kiralık araç firması ise, aracı temizletmek üzere bir oto yıkamacıya teslim etti. O anları kayıt altına alan şahıs,  "Araplar pistir diyorlar ya, ben inanmıyordum" sözlerini kullandı.

Arap turistlerin kiraladığı bir aracın temizliğe getirilmesinden sonra çekilen videoda, aracı kullanan kişilerin çöplerini arabanın içine attığı görüldü. Araçtan bir kutu çöp çıkarıldıktan sonra arabanın içinde bir yığın daha çöp kaldı.

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