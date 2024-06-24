Araplar Türkiye’nin dünya devi markası Getir'i satın alıyor. Türkiye’nin her sokağında onlar var

Düzenleme: Kaynak: Sky News
Araplar Türkiye’nin dünya devi markası Getir'i satın alıyor. Türkiye’nin her sokağında onlar var

Dünyanın ve Türkiye’nin online gıda ve market dağıtım markası Getir’in Abu Dabi'nin Devlet Yatırım Fonu Mubadala'ya ait olacak şekilde iki şirkete bölüneceği iddia edildi.

Türkiye’nin en büyük girişimlerinden biri olan Getir ile ilgili bomba bir haber dünya basınına düştü.

2015’te kurulan ve son yıllarda aldığı yatırımlarla Avrupa’nın ilk Decacorn’u olan Getir’in yarısını Araplar satın alıyor.

Getir’in, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Abu Dabi'nin Devlet Yatırım Fonu Mubadala'dan 250 milyon dolara kadar yeni sermaye yatırımı alacağı ileri sürüldü.

Getir’in Türkiye gıda ve market dağıtım operasyonlarının çoğunluğu Mubadala’ya ait olacak şekilde iki şirkete bölüneceği iddia edildi.

250 milyon dolarlık yatırımın amacı, İngiltere ve Avrupa kolunun kapatılmasını kolaylaştırmak olduğu da belirtildi.

Ayrıca diğer bir amaç ise Türk gıda dağıtım işine yatırım yapmak olduğu aktarıldı. Bölünme işine Getir'in mevcut yöneticisi Batuhan Gültakan liderlik edeceği ifade edildi.

Şirketin kurucusu Nazım Salur'un ise aktif bir katılımı olmayacağı belirtildi.

getir-sirketi-bolunuyor-dagitim-arap-fonuna-geciyor-hnkr.webp

Bunun yerine Salur'un Getir Drive ve araç çağırma hizmetleri BiTaksi de dahil olmak üzere Getir'in diğer varlıklarını içeren diğer bağımsız işletmeyi yönetmesi değerlendiriliyor.

FİNANSAL SIKINTILAR

Öte yandan Getir, finansal sıkıntılar yaşayan ve yurt dışı operasyonlarını sonlandırmıştı.

Ayrıca uzun zamandır yurt dışı faaliyetlerinde sorunlar yaşayan Getir, Fransa'nın ardından İspanya’dan da çekilmişti.

565.jpg

Son Haberler
Saadet Partisi'nde flaş gelişme. Temel Karamollaoğlu açıklayacak Gündem
Saadet Partisi'nde flaş gelişme. Temel Karamollaoğlu açıklayacak
Kamyonun freni patladı 2 kişi yaralandı Yerel Haberler
Kamyonun freni patladı 2 kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı Gündem
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Ada sakinleri turistleri kovuyor. Aşırı gürültü, konut kıtlığı ve şiddetten isyan ettiler Dünya
Ada sakinleri turistleri kovuyor. Aşırı gürültü, konut kıtlığı ve şiddetten isyan ettiler
Katalanların özgürlük hayalleri sürecek mi. İspanya bölünmenin eşiğinden döndü Dünya
Katalanların özgürlük hayalleri sürecek mi. İspanya bölünmenin eşiğinden döndü
Arda Güler sessizliğini bozdu Spor
Arda Güler sessizliğini bozdu
Babasını öldüren 17 yaşındaki şahıs tutuklandı Gündem
Babasını öldüren 17 yaşındaki şahıs tutuklandı