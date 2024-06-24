Araplar Türkiye’nin dünya devi markası Getir'i satın alıyor. Türkiye’nin her sokağında onlar var

Türkiye’nin en büyük girişimlerinden biri olan Getir ile ilgili bomba bir haber dünya basınına düştü.

2015’te kurulan ve son yıllarda aldığı yatırımlarla Avrupa’nın ilk Decacorn’u olan Getir’in yarısını Araplar satın alıyor.

Getir’in, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Abu Dabi'nin Devlet Yatırım Fonu Mubadala'dan 250 milyon dolara kadar yeni sermaye yatırımı alacağı ileri sürüldü.

Getir’in Türkiye gıda ve market dağıtım operasyonlarının çoğunluğu Mubadala’ya ait olacak şekilde iki şirkete bölüneceği iddia edildi.

250 milyon dolarlık yatırımın amacı, İngiltere ve Avrupa kolunun kapatılmasını kolaylaştırmak olduğu da belirtildi.

Ayrıca diğer bir amaç ise Türk gıda dağıtım işine yatırım yapmak olduğu aktarıldı. Bölünme işine Getir'in mevcut yöneticisi Batuhan Gültakan liderlik edeceği ifade edildi.

Şirketin kurucusu Nazım Salur'un ise aktif bir katılımı olmayacağı belirtildi.

Bunun yerine Salur'un Getir Drive ve araç çağırma hizmetleri BiTaksi de dahil olmak üzere Getir'in diğer varlıklarını içeren diğer bağımsız işletmeyi yönetmesi değerlendiriliyor.

FİNANSAL SIKINTILAR

Öte yandan Getir, finansal sıkıntılar yaşayan ve yurt dışı operasyonlarını sonlandırmıştı.

Ayrıca uzun zamandır yurt dışı faaliyetlerinde sorunlar yaşayan Getir, Fransa'nın ardından İspanya’dan da çekilmişti.