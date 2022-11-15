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Araplara “pis” dedi başına gelmeyen kalmadı. AKP’li vekil şikayet etti

Trabzon'da bir genç sokak röportajında Arap turistlerin 'pis' olduğunu söyleyince başına gelmeyen kalmadı. Trabzonlu genç başına gelenleri başka bir sokak röportajında anlattı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:54
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Araplara pis diyen Trabzonlu gencin başına gelmeyen kalmadı. AKP’li vekil şikayet etti

Araplara “pis” dedi başına gelmeyen kalmadı. AKP’li vekil şikayet etti
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Trabzon'da bir genç sokak röportajı verince başına gelmeyen kalmadı. Arap turistlerin 'pis' olduğunu söyleyen genç video TT olunca Trabzon emniyetine çağrıldı. Başına gelenleri anlatan genç, Babasının kapısını çalıp kendisini uykusundan kaldırdığını belirterek 'Babam kalk la sen FETÖ'cü müsün' dedi... Bu teknoloji başıma iyi şeyler getirmedi" sözleriyle güldürdü.

Trabzon'daki sokak röportajında Arap turistler hakkında konuşan genç, ifadeye çağrıldı. Uzun gölde turizm sektöründe çalışan genç, Arap turistlerin çok pis olduğunu söyledi. Bu röportaj sırasında ettiği 'pis' lafı başına olmadık bir dert açtı. 

'NE OLDU DARBE Mİ OLDU?'

Temmuz ayında verdiği sokak röportajı sosyal medyada TT olan genç, başına gelenleri anlattı. Trabzon emniyetinin kendisini ifadeye çağırdığını anlatan şöyle konuştu:

"Burada bir röportaj yaptım gözaltına alındım, evime polis geldi. Arap kardeşlere pis demişim diye... Irkçılık anlamında demedim ama normal pis olduklarını söyledim. Bir gün sabah yatıyorum evde babam tak tak kapıyı çalıyor. Dedim ne oldu darbe mi oldu... 'Kalk lan bilmem neyin şeysi sana demedim her yerde her doğruyu konuşma...' Dedim ne oldu? Seni gözaltına alacaklarmış soruşturma açacaklarmış, hemen Silivri'de bizi 40 seneye bağladı, eski kafadır ya... 

Polisi aradım buyurun komiserim beni arıyormuşsunuz dedim. Röportaj vermişsin başka birini soracağız dedi. Dedim komiserim onu bulamadınız da beni mi buldunuz... Dedi gel 2 saate ifadeni alacağız çıkacaksın. Dedim bir arkadaşı 2 saat ifade deyip çağırdıydınız 2 senedir hala Uşak Cezaevinde... Gittim ifademi aldılar... 

'BABAM KALK LA SEN FETÖ'CÜ MÜSÜN DEDİ?'

AK Parti milletvekili var. Bahar Ayvazoğlu hanımefendi. Burda bir video çekmiş Arapları eleştirenler FETÖ'cüdür turizm ajanıdır. Kirada oturuyorum ben gardaş nasıl FETÖ'cüyüm. Yakaladım onu bir ara da sordurtmadı korumaları... Sonra yatıyorum evde yine babam dedi kalk la dedi FETÖ'cü müsün sen dedi... "

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