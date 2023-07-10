Araplardan Pogba'ya dev teklif

Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad, Juventus'ta forma giyen Paul Pogba için toplam 100 milyon Euro'dan 3 senelik bir sözleşme teklifinde bulundu.

Araplardan Pogba'ya dev teklif

Karim Benzema ve N'golo Kante gibi yıldızları renklerine bağlayarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın sıradaki hedefinin Paul Pogba olduğu ortaya çıktı.

3 SENELİK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ
İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre, Al-Ittihad, Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Paul Pogba için toplam 100 milyon Euro’dan 3 senelik bir sözleşme teklifinde bulundu.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
Haberde ayrıca İtalyan kulübünün maaş bütçesinde yer açmak için 8 milyon Euro’luk maaşıyla takımın en çok kazanan oyuncusu konumunda yer alan Pogba’nın ayrılmasına sıcak baktığı aktarılırken Fransız oyuncunun ise kariyerine Juventus’ta devam etmek istediği öne sürüldü.

PERFORMANSI
Bu sezonun başında Premier Lig ekibi Manchester United’dan bedelsiz bir şekilde kadroya katılan Paul Pogba burada 10 maça çıkarken sadece 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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