Arapların gözü Cimbom'un atar damarında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arapların gözü Cimbom'un atar damarında

Fatih Terim’in çalıştırdığı Al-Shabab, Galatasaray’ın yıldızı Mario Lemina’yı transfer etmek için 30 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Suudi Arabistan’ın Al-Shabab kulübü, teknik direktör Fatih Terim’in önderliğinde Galatasaray’ın orta saha yıldızı Mario Lemina’yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Terim’in eski öğrencisi Lemina için 30 milyon Euro’luk bir teklif hazırlayan Suudi ekibi, transferde kararlı.

Sezon ortasında da Gabonlu oyuncu için nabız yoklayan Al-Shabab'ın bu transferi bitirmesi imkansız gibi gözüküyor.

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Galatasaray’a bu sezon katılan 31 yaşındaki Lemina, teknik direktör Okan Buruk’un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Yarım sezonda 16 resmi maçta forma giyen deneyimli oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkısıyla taraftarların sevgilisi oldu.

Orta sahadaki dinamizmi ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken Lemina, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışında kilit isimlerinden biri haline geldi.

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Fatih Terim’in, Galatasaray’da birlikte çalıştığı dönemde büyük güven duyduğu Lemina’yı Al-Shabab’a kazandırmak için bizzat devreye girdiği belirtiliyor. Suudi kulübünün, transfer piyasasında ses getirecek bu hamleyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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