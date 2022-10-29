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Aras Bulut İynemli'nin başrolünde oynadığı Atatürk dizisinden ilk görüntüler

Oyuncu Aras Bulut İynemli sosyal medya hesabından bir dijital platform için çekilen ve Cumhuriyetin 100. yılında vizyona girecek olan dizisinin fragmanını paylaştı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 02:03
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Aras Bulut İynemli'nin başrolünde oynadığı Atatürk dizisinden ilk görüntüler
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İynemli’nin başrolünü üstlendiği Atatürk dizisinden ilk görüntüler yayınlandı. Disney+ dizisi olan Atatürk, henüz platform ülkemizde yayın hayatına başlamadan önce gündeme gelmişti.

Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı dizide Emma Watson’un da rol aldığı gündeme gelmişti. Atatürk dizisinin yayın tarihinin 2023 yılı içinde olması bekleniyor.

İYNEMLİ 1,5 YIL HAZIRLANDI

Yayınlanan fragmanda 10 Ağustos 1915 taarruzu öncesi Yarbay Mustafa Kemal’i görüyoruz. Duygu dolu fragmanda, Namık Kemal’in “Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok imiş kurtaracak baht-ı kara mâderini.” dizelerine, Atatürk’ün 1921 yılında meclis kürsüsünden verdiği “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini; Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini.” cevabına atıfta bulunuluyor. Başarılı oyuncu bu rol için 1,5 sene hazırlandı.

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