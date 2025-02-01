Aras Bulut İynemli’yi yıkan ölüm: Ünlü isimler yalnız bırakmadı

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Aras Bulut İynemli’yi yıkan ölüm: Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Deha dizisinde Devran karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli babasının vefatıyla yıkıldı. Ünlü oyuncunun bu zor gününde arkadaşları yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncunun babası dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Çukur, Çarpışma ve Deha dizileri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli baba acısıyla sarsıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Cengiz İynemli 76 yaşında hayata gözlerini kapadı.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cengiz İynemli, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

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MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Aras Bulut İynemli’yi bu zor günde, sanat dünyasından arkadaşları yalnız bırakmadı. Gerçekleştirilen cenaze töreninde; Çağatay Ulusoy, Kubilay Aka, Ercan Kesal, Necip Memili, Engin Öztürk , Tolga Sarıtaş ve Melis Sezen’in de ünlü oyuncuya destek olmaya geldi.

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ESKİ SEVGİLİSİ ÇELENK YOLLADI

Aras Bulut İynemli’nin eski sevgilisi Bige Önal ise cenazeye katılmadığı yerine çelenk yolladığı görüldü.

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