Aras Bulut İynemli’yi yıkan ölüm: Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Çukur, Çarpışma ve Deha dizileri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli baba acısıyla sarsıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Cengiz İynemli 76 yaşında hayata gözlerini kapadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cengiz İynemli, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Aras Bulut İynemli’yi bu zor günde, sanat dünyasından arkadaşları yalnız bırakmadı. Gerçekleştirilen cenaze töreninde; Çağatay Ulusoy, Kubilay Aka, Ercan Kesal, Necip Memili, Engin Öztürk , Tolga Sarıtaş ve Melis Sezen’in de ünlü oyuncuya destek olmaya geldi.

ESKİ SEVGİLİSİ ÇELENK YOLLADI

Aras Bulut İynemli’nin eski sevgilisi Bige Önal ise cenazeye katılmadığı yerine çelenk yolladığı görüldü.