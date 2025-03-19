Aras Kargo deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi

Kaynak: AA
Aras Kargo deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi

Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nin son hafta maçında Akatlar'da Aras Kargo'ya 3-2 mağlup oldu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Aras Kargo, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

BEŞİKTAŞ 2 ARAS KARGO 3

Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Caner Çildir, Yusuf Kaynar

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Sude Gümüş, Hümay Fırıncıoğlu, Alara Altundağ, Merve Tanıl, Bengisu Kaçmaz, Deya Güç, Beliz Başkır)

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Selen Köse, Perinelli, Elisa Tuana Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş)

Setler: 22-25, 25-22, 25-23, 15-25, 10-15

Süre: 141 dakika (32, 31, 37, 25, 16)

Son Haberler
İmamoğlu gözaltındayken Erdoğan'ın ne yaptığı ortaya çıktı
İmamoğlu gözaltındayken Erdoğan'ın ne yaptığı ortaya çıktı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu etkileyen iki ismi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu etkileyen iki ismi açıkladı
Erbaa’daki çocuk oyun parklarına çirkin saldırı
Erbaa’daki çocuk oyun parklarına çirkin saldırı
Antalya'da kar yağışı
Antalya'da kar yağışı
Reynmen'den İmamoğlu gözaltı kararına sert tepki
Reynmen'den İmamoğlu gözaltı kararına sert tepki