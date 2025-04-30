Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nda yaprak dökümü

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları kapsamında ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Hanna Klimets, Gizem Mısra Aşçı ve Elif Kapar'a veda eden İzmir ekibi, Elisa Tuana Köse, Büşra Güneş ve Ecesu Soner ile de yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada oyunculara bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür edilirken, kariyerinin geri kalanında başarı dileğinde bulunuldu.

Son açıklamanın ardından kırmızı-beyazlı takımdan ayrılan voleybolcu sayısı 6'ya çıkmış oldu.