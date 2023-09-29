Aras Kargo vatandaşın malının üstüne yattı çözüm için yasa dışı yollara yönlendirdi. Çok konuşulacak iddia

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

25 Ağustos 2023 tarihinde Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Aras Kargo Uncalı Şubesi’nden İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi Şubesine iki telefonunu kargolamak isteyen vatandaş bir aydır şirket tarafından mağdur ediliyor.

Samsung Galaxy A10 ve Xiaomi Redmi Note 8 Pro model ikinci el iki telefonu 25 Ağustos tarihinde Aras Kargo Uncalı şubesinden İstanbul Küçükçekmece’ye kargolanmak üzere teslim edildi.

Kargoya adrese ulaşılamayınca şirketin Küçükçekmece Cennet Mahallesi şubesine ve Antalya Uncalı şubesine defalarca gidilmesine rağmen bir sonuç alınmadı.

Aktarılan bilgilere göre iki şube de mağduriyetin giderilmesi için adeta topu birbirlerine attılar.

Gönderici de alıcı da kargoyu göndermesine pişman olmasına rağmen Cennet Mahallesi şubesinden 7 Eylül tarihinde aldıkları “Kayıp süresi dolduktan sonra taznim süreci başlatabilirsiniz” cevabıyla el mahkum beklediler.

Fakat bahse konu sürenin dolmasının ardından alıcı tekrardan Cennet Mahallesi şubesine gitti. Burada tatmin edici bir cevap beklenirken şubeden aldığı cevapla şok oldu.

Aktarılan bilgilere göre kargonun İkitelli dağıtım merkezinde kaybolduğunu bu durumun çok ‘normal’ olduğunu söyleyen şube yetkilileri ilk olarak bu işin sorumlusunun Uncalı Şube olduğunu söylediler.

Daha sonra ise zararın karşılanması yönündeki talebi “Belki aylar sürer belki sonuçlanmaz” şeklinde cevaplarla yıldırma yolunu kullandıkları iddia edildi.

Duruma gerekçe olarak ise telefonların ikinci el olması olarak açıkladıkları ileri sürüldü.

İddiaların en vahimi ise bundan sonra başladı. Aras Kargo yetkilileri telefonlarını kaybettikleri vatandaşları yasa dışı yol kullanmalarını teklif etti. Vatandaşın aktardığı bilgilere göre telefonlarını kaybeden Aras Kargo kendilerine bir esnaftan KDV’sini ödeyerek fatura kestirmelerini ve bu faturayı kendilerine getirmeleri halinde ‘bir ihtimal’ sorunu çözebileceklerini ama garanti vermediklerini söylediler.

Daha sonra kargoyu Antalya’dan gönderen vatandaş durumu şirketin genel merkeziyle paylaştığını ve ‘acil süreç başlattık talep açıp size geri dönecek’ cevabını aldığını aktardı.

Ayrıca Cennet Mahallesi şubesinin ‘bir esnaftan KDV’sini ödeyerek fatura kestirmelerini ve bu faturayı kendilerine getirmeleri’ talebini aktardığını ve buna da “Not alıyoruz” cevabını aldığını söyledi.

Vatandaş, sorunun çözülmediği gibi aynı konuşmayı genel merkez üç kez ardı ardına gerçekleştirdiğini aktardı.

Yani iddialar özet olarak şu şekilde:

Kargo şirketi iki adet telefonu kaybetti. Ne kaybettikleri telefonu bulup verebiliyorlar ne de mağdur ettikleri insanların ödemelerini yapıp mağduriyetlerini gideriyorlar.

Vatandaş bu duruma tepkili ve konunun bir an önce çözülmesini istiyor.