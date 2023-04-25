Aras ne demek? Aras isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Aras da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Aras ne demek? Aras isminin anlamı nedir?

Aras ne demek? Aras isminin anlamı nedir?

Aras adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Aras isminin anlamını araştırıyor. Peki, Aras ne demek? Aras isminin anlamı nedir?

ARAS NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Aras ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir:

- Doğu Anadolu’da bir ırmak, Aras nehri.

- İnsanda saygı uyandıran görünüş, görkem.

- Kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal.

ARAS İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Aras ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aras ismini koymak caizdir.

ARAS İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Aras adına sahip olan kişiler, hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır.

Aras isimli kişiler kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri oldukça gelişmiştir. Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

Aras adına sahip kişiler arkadaşlık ve dostluk kavramları onların hayatlarında önemli bir yer tutar.

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