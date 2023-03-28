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Aras ne demek? Aras isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Aras da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Aras ne demek? Aras isminin anlamı nedir?

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:56
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Aras ne demek? Aras isminin anlamı nedir?

Aras ne demek? Aras isminin anlamı nedir?
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Aras adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Aras isminin anlamını araştırıyor. Peki, Aras ne demek? Aras isminin anlamı nedir?

ARAS NE DEMEK?

Aras, eski Türk isimlerinden biridir ve dolayısıyla Türkçe kökenli bir isimdir. Türkçe kökenli bir isim olması ülkemizde de sıklıkla tercih edilmesini sağlamaktadır.

Aras, isim anlamı olarak kendisinin gibi sahip çıkan anlamına gelmektedir. Ayrıca Aras, Doğu Anadolu'dan Hazar Denizi'ne dökülen ırmağın adıdır.

ARAS İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Aras ismi Türkçe kökenli bir isimdir ve bu nedenle de Kur'an'da bu isim geçmez. Kur'an'da yer almamasına rağmen ismin kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

ARAS İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aras isminin anlamı kişilerde etkili olduğundan bu kişiler oldukça sahiplenici bir karaktere sahip olurlar. Hayata karşı her zaman iyi bir bakış açısı olan bu kişiler her olaya karşı oldukça iyimserdir.

Arkadaş edinmeyi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok seven Aras isimli kişiler çok narinlerdir.

Kırılgan ve hassas bir yapısı olan bu kişiler her şeyi öğrenmek ve detaylıca bilmek isterler.

Şarkı dinlemeyi ve şarkı söylemeyi de seven Araslar sanata karşı ilgilidir.

Kelimeleri seven bu kişiler söz oyunlarını da oldukça severler. Onlarla konuşmak biraz zor olabilir çünkü söyledikleri her söz düşünülmüştür ve üzerine pek bir şey söylenmesi de mümkün olmaz.

Bazı durumlarda fikirlerinden vazgeçmeleri zor olduğundan bazen sığ görüşlü olmaları mümkündür.

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