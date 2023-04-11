Aras adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Aras isminin anlamını araştırıyor. Peki, Aras ne demek? Aras isminin anlamı nedir?

ARAS NE DEMEK?

Aras, eski Türk isimlerinden biridir ve dolayısıyla Türkçe kökenli bir isimdir. Türkçe kökenli bir isim olması ülkemizde de sıklıkla tercih edilmesini sağlamaktadır.

Aras, isim anlamı olarak kendisinin gibi sahip çıkan anlamına gelmektedir.

Ayrıca Aras, Doğu Anadolu'dan Hazar Denizi'ne dökülen ırmağın adıdır.

ARAS İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Aras ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aras ismini koymak caizdir. Dinen herhangi bir sorun teşkil etmiyor olması ülkemizde sıklıkla kullanılmasının nedenleri arasındadır.

ARAS İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Aras isminin anlamı kişilerde etkili olduğundan bu kişiler oldukça sahiplenici bir karaktere sahip olurlar. Hayata karşı her zaman iyi bir bakış açısı olan bu kişiler her olaya karşı oldukça iyimserdir.

Arkadaş edinmeyi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok seven Aras isimli kişiler çok narinlerdir. Kırılgan ve hassas bir yapısı olan bu kişiler her şeyi öğrenmek ve detaylıca bilmek isterler.

Şarkı dinlemeyi ve şarkı söylemeyi de seven Araslar sanata karşı ilgilidir. Kelimeleri seven bu kişiler söz oyunlarını da oldukça severler.

Aras ismine sahip kişiler onlarla konuşmak biraz zor olabilir çünkü söyledikleri her söz düşünülmüştür ve üzerine pek bir şey söylenmesi de mümkün olmaz. Bazı durumlarda fikirlerinden vazgeçmeleri zor olduğundan bazen sığ görüşlü olmaları mümkündür.