﻿Araştırma: 40-50'li yaşlarda görülen kabuslar demans belirtisi olabilir

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nden bir ekip, hafıza kaybı başlamadan önce, kötü rüyaların yıllar ilerledikçe yaygınlaştığını söylüyor.

Daily Mail’in haberine göre, ekip, bulgularının 'önemli' olduğunu ve bunamanın 'en erken evrelerindeki' hastaları tespit etmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Baş araştırmacı Dr. Abidemi Otaiku, “Demans için çok az risk göstergesi, orta yaşa kadar erken tanımlanabilir. Bu bağlantıları doğrulamak için daha fazla çalışma yapılması gerekmekle birlikte, kötü rüyaların yüksek risk altındaki bireyleri tanımlamanın yararlı bir yolu olabileceğine inanıyoruz. Bu, doktorların ‘hastalığın başlangıcını yavaşlatacak stratejiler’ geliştirmesine izin verebilir” dedi.

SAĞLIKLI BESLENMEK VE DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAK RİSKİ AZALTIYOR

Sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak, demansa yakalanma riskini azalttığı anlaşılan sadece iki faktör.

Tedavisi mümkün olmasa da demansı erken teşhis etmek, hastalığın yıkıcı ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Sözcü'nün aktardığına göre, eClinicalMedicine dergisinde yayınlanan çalışma iki bölümden oluşuyor. Projenin ilk kolunda, yaşları 35 ile 64 arasında değişen 605 demanssız yetişkin ortalama dokuz yıl takip edildi.

Çalışmanın başında ve sonunda bir kez daha hafıza testlerini tamamlamaları istendi. Gönüllülere ayrıca uyku düzenleri ve kabus görüp görmedikleri soruldu.

Hafıza testlerinden elde edilen ayrıntılar, beyin faaliyetlerinin ne kadar hızlı bozulduğunu izlemek için kullanıldı.

Bu 'bilişsel gerileme' olarak bilinir ve yaşlanmanın doğal bir sonucudur. Bununla birlikte, beklenenden daha hızlı düşüş, demansın habercisi olabilir.

2 BİN 600'DEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Çalışmanın ikinci bölümünde 80 yaş üstü 2 bin 600’den fazla kişi yer aldı. Katılımcıların hiçbirinde demans yoktu.

Ortalama olarak beş yıl boyunca takip edildiler ve ayrıca kabus deneyimleri hakkında sorguya çekildiler.

Ancak araştırmacılar, hafıza testlerini tamamlamalarını istemek yerine, gönüllülere demans teşhisi konup konulmadığını belirlemek için tıbbi kayıtlara baktılar.

Haftada en az iki kabus gören orta yaşlı yetişkinlerin, hiç görmeyenlere kıyasla “önemli” bilişsel gerileme yaşama olasılığı dört kat daha fazlaydı.

Sonuçlar ayrıca, kabuslarla boğuşan 80 yaş üstü kişilere demans teşhisi konma olasılığının da iki kat daha fazla olduğunu gösterdi.