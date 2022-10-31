Aile ortamında yaşlanmak faydalı mı?

Toplumda yaşayan yaşlılar ile huzurevinde kalanların beslenme ve bilişsel fonksiyonlarını karşılaştıran ve bu alanda bir araştırma yapan Doç. Dr. Sibel Arguvanlı Çoban, huzurevinde kalan 100 yaşlı, evinde kalan da 104 yaşlı ile görüştüğüne dtikkat çekti. Çoban çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

“Huzurevindeki ve evde yaşayan yaşlı bireylerin beslenme durumlarını karşılaştırdığımızda huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin beslenmelerinin daha olumsuz etkilendiğini belirledik. Huzurevinde yaşayan bireylerin bilişsel fonksiyonlarının daha olumsuz yönde etkilendiğini saptamış olduk. Bir kurumda yaşamayla, aile ortamı içerisinde sosyal destek alarak, sosyal ve duygusal paylaşımlarla kendi ev ortamında yaşlanmanın olumlu olduğunu söyleyebiliriz”



Doç. Dr. Çoban, “Son zamanlarda kadının çalışma hayatına atılması ve yaşlı bakım sorunlarının ortaya çıkmasıyla beraber huzurevinde kalmanın toplumsal gereklilik olduğunu görebiliyoruz. Huzurevlerinde kalan bireylerin bakımları olumlu olup olmadığını karşılaştırmadık, oradaki bireylerin bilişsel fonksiyonlarını, beslenme durumlarını karşılaştırınca huzurevinde yaşamanın bireyleri olumsuz yönde etkilediğini bu iki değişken açısından sağlamış olduk” diye konuştu.

Huzurevlerindeki diyetlerin uzmanlarca hazırlandığını, ancak beslenme durumunda duygusal paylaşımın etkili olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çoban, şunları söyledi::



“Oradaki ortam gereği yemek yerken, şöyle yorumladık, hatta bunu yemekler diyete uygun olsa da sonuçta ortam içerisinde duygusal paylaşımlarla hep bir arada yemek yemeyle, belki aile ortamındaki beslenme stillerindeki farklılıklar bunu etkilemiş olabilir. Aile içinde olmak o duygusal paylaşımlarla daha etkili olmuş olabilir, diye düşünüyorum. Bilişsel fonksiyonlar açısından baktığımızda, kişinin duyu organlarıyla birtakım uyaranları bol miktarda alması gerekiyor. Kişi toplumda yaşadığı zaman çevreden, aileden, toplumdan, topluma daha çok katılarak olumlu uyaran aldığı için bilişsel fonksiyonlarına yönelik olumlu geliştirme fırsatı bulmuş olacak. Huzurevinde aldığı uyaran sayısının az olması, bilişsel fonksiyonlarını olumsuz etkilemiş olabilir.”



‘TOPLUMDA YAŞAMAK OLUMLU YÖNDE ETKİLER’



Doç. Dr. Çoban, “Aslında evde yaşayan bireyin topluma katılarak, ailesel desteklerle toplumdaki günlük yaşam aktivelerini devam ettirerek topluma katılması, onu hem bilişsel açıdan hem beslenme açısından olumlu yönde etkileyecektir. Önemli olan noktanın yaşlı bireylerin yerinde, evinde sosyal destekleriyle beraber yaşaması gerektiğini söyleyebilirim. Kurumda beslenme gereklilik olabilir, bu noktada ne yapılabilir? Toplumda buna mecbur kalabiliyoruz. Sosyal destek kaynaklarının onlara ziyaretlerle, onlara sevgi, ilgi ve onların yalnızlık duygusunun azalmasına katkı sağlayacak şekilde huzurevindeki bireylere destek vermeliyiz. Hem aile bireyleri hem de toplum olarak bu desteği esirgemememiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.