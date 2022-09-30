30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuzey Buz Denizi, diğer okyanuslardan 3 ila 4 kat daha hızlı asitleniyor

Kuzey Buz Denizi, diğer okyanuslardan 3 ila 4 kat daha hızlı asitleniyor

"Arktik Okyanus" olarak bilinen Kuzey Buz Denizi'nin asitlenme oranının, diğer okyanus havzalarından 3 ila 4 kat daha hızlı gerçekleştiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 12:07
Takip Et

Araştırma. Kuzey Buz Denizi, diğer okyanuslardan 3 ila 4 kat daha hızlı asitleniyor

Kuzey Buz Denizi, diğer okyanuslardan 3 ila 4 kat daha hızlı asitleniyor
+
Aa
-

The Guardian'daki habere göre, Çin'deki Jirnei Üniversitesi ile ABD'deki Delaware Üniversitesinden araştırmacıların yaptığı çalışmada, atmosferdeki karbondioksitin üçte birini emen Arktik Okyanus'un, fosil yakıt kullanımı nedeniyle daha asidik hale geldiği görüldü.

Araştırma kapsamında 1994-2020 yıllarında Kuzey Kutbu'ndan toplanan veriler, başka bölgelerdeki okyanus havzalarıyla karşılaştırıldı.

Kuzey Buz Denizi'ndeki asitlenmenin, diğer bölgelerdeki okyanuslara nazaran 3 ila 4 kat daha hızlı gerçekleştiği ortaya çıktı.

Son 30 yılda Kuzey Kutbu bölgesinde deniz buzundaki hızlı erime, uzun vadeli asitlenme oranını hızlandırdı.

Buz erimesinin, deniz suyunun alkalinitesini düşürmesi üzerine suyun asitleşmeye direnme kabiliyetinin seyreldiği aktarıldı.

Deniz buzu kaybının hızlanmasının Atlantik, Pasifik, Hint, Antarktika ve alt-Antarktika havzalarında karbondioksit salınımını hızlandırdığı kaydedildi.

Bilim insanları, batı Kuzey Kutbu'nda deniz buzunda erimenin devam etmesi halinde sürecin gelecek birkaç on yılda daha da yoğunlaşabileceğini tahmin ediyor.

Asitleşme oranının artışı, suyun karbon doygunluk oranını artırdığından deniz sistemini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Bu durumun mercanların büyümesini olumsuz etkilemesi ve bazı metalleri daha zehirli hale getirebileceği öngörülüyor.

Araştırma, Science dergisinde yayınlandı.(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
2
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
4
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
5
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı
7
﻿Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı
﻿Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı
﻿Rus rublesinden dolar ve euro hamlesi. Ruble hem dolara hem de euro karşısında değer kazanıyor
﻿Rus rublesinden dolar ve euro hamlesi. Ruble hem dolara hem de euro karşısında değer kazanıyor
﻿Rus rublesinden dolar ve euro hamlesi. Ruble hem dolara hem de euro karşısında değer kazanıyor
﻿Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı 
﻿Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı 
﻿Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı 
﻿Sosyal konutta temel atılacak 17 il belli oldu
﻿Sosyal konutta temel atılacak 17 il belli oldu
﻿Sosyal konutta temel atılacak 17 il belli oldu
﻿Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.