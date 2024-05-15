Araştırmacılar, "WASP-193b" adlı ötegezegeni pamuk şekere benzetti

Kaynak: AA
Araştırmacılar, "WASP-193b" adlı ötegezegeni pamuk şekere benzetti
Araştırmacılar, Jüpiter’den daha büyük olan "WASP-193b" adlı ötegezegenin pamuk şeker kadar kabarık ve hafif olduğunu açıkladı.

2023 yılında NASA tarafından keşfi duyurulan "WASP-193b" ötegezegeni hakkında yeni bulgular elde edildi.

Araştırmacılar, bu ötegezegenin boyutuna kıyasla oldukça düşük yoğunluğa sahip olduğunu belirledi. "Pamuk şeker" benzetmesi yapılan gezegenin büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluştuğu için bu kadar düşük yoğunluğa sahip olduğu tahmin ediliyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) gökbilimci Khalid Barkaoui, "Gezegene süper kabarık diyoruz çünkü gezegen katı maddeler yerine çoğunlukla hafif gazlardan oluşuyor." açıklamasında bulundu.

WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayıtlara geçti. Araştırmanın sonuçları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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