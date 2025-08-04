"Araz-Nahçıvan” Avrupa’da fırtına gibi esiyor

IĞDIR / AKAY AKTAŞ

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanan karşılaşmada “Araz-Nahçıvan”, deplasmanda zorlu rakibi “Aris”i mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Teknik ve taktik disipliniyle sahada üstün bir performans sergileyen Azerbaycan temsilcisi, hem sahada hem de psikolojik olarak rakibini geride bıraktı.

Genel merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) Başkan Yardımcısı ve diaspora üzerine araştırmacı-uzman Elnur Eltürk, alınan galibiyetin önemini şu sözlerle değerlendirdi:

“‘Araz-Nahçıvan’ son yıllarda kadrosunu sistemli şekilde güçlendiriyor. Bu çalışmanın sonucu olarak artık uluslararası arenada güçlü bir kulüp haline geliyorlar. Takım, teknik açıdan olduğu kadar psikolojik olarak da sahaya hazır çıkıyor. Dünkü maçta ‘Aris’in taraftarları, Ermenistan bayrağı açarak psikolojik baskı kurmaya çalıştı. Ancak ‘Araz-Nahçıvan’, buna aldırmadan sahada karakterini ortaya koydu ve muhteşem bir galibiyet elde etti. Unutmamak gerekir ki ‘Aris’in bütçesi yaklaşık 40 milyon avro civarında, ancak bu finansal üstünlük onları kurtaramadı.”

Azerbaycan temsilcisinin aldığı bu galibiyet, hem futbolseverleri sevindirdi hem de ülke spor tarihine önemli bir başarı olarak geçti.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ise “Araz-Nahçıvan”, Kıbrıs temsilcisi “Omonia” ile karşılaşacak. Azerbaycan ekibinin, sergilediği güçlü performansla bu turu da geçerek Avrupa arenasındaki yoluna devam etmesi bekleniyor.