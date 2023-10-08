Araz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Araz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Araz ne demek? Araz isminin anlamı nedir?
ARAZ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Araz ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Esenlik, mutluluk.
- Sel, akıntılı su.
- Bir tür ot.
- Soğuk.
- İşaret, belirti.
ARAZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Araz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Araz adını koymak caizdir.