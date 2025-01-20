Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı! Emekli polis kardeşine kurşun yağdırdı

Sakarya'da, arazi anlaşmazlığı tartışmasında kardeşi İsa Demir'i (53) tabancayla öldüren emekli polis İsmail Demir (62), tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Sapanca ilçesi Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Emekli polis İsmail Demir ile kardeşi İsa Demir arasında arazi paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında emekli polis İsmail Demir, beylik tabancasıyla kardeşi İsa Demir'i vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde İsa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Demir ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan İsa Demir'in cenazesi, Arifiye Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hacımercan Aile Kabristanlığı'na defnedildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen emekli polis İsmail Demir tutuklanıp, cezaevine gönderildi.