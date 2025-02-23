Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Komşusunu tüfekle vurdu

Kaynak: İHA
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Komşusunu tüfekle vurdu

Kırkkale’de bir kişi arazı anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet oluşan komşusunu av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arsa sınırı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen K.L. ve O.Ç. isimli iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç., av tüfeğiyle ateş ederek K.L.'yi göğüs ve bacak bölgesinden yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli şahıs otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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