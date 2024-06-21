Arazi anlaşmazlığı katliamla sonuçlandı. 3 ölü 3 yaralı

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Nevzat T. (60) ile yeğeni Gökhan T. (36) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nevzat T., yeğeni Gökhan T., yeğeninin eşi 36 yaşındaki Semiha T., çocukları 17 yaşındaki Gizem Nazife T., 13 yaşındaki Berat T. ve 18 yaşındaki Nurgül T.'yi yanında bulundurduğu tabanca ile vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucunda intihar eden Nevzat T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Semiha T. ile Gizem Nazife T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yararlıların ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.