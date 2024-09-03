Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mert Nişancı (26), babası Mehmet Nişancı (67) ile kuzeni Oğuzhan Nişancı (28) arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mert Nişancı, av tüfeğiyle kuzeni Oğuzhan Nişancı'yı vurarak öldürdü.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık görevlileri, Oğuzhan Nişancı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın ardından Mert Nişancı ve babası Mehmet Nişancı gözaltına alındı, ayrıca olayda kullanılan iki av tüfeğine el konuldu. Oğuzhan Nişancı'nın cenazesi, İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor