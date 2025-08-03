Arazi aracı su kanalına düştü! 11 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Arazi aracı su kanalına düştü! 11 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde en az 15 kişiyi taşıdığı tespit edilen arazi aracının su kanalına düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da arazi aracının su kanalına düşmesi sonucu 11 kişi öldü. NDTV kanalının haberine göre, emniyet yetkilisi Vineet Jaiswal, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Jaiswal, Khargupur'daki tapınakta dua etmek üzere Motiganj Polis Karakolu bölgesinden Sihagaon'a seyahat edenlerden 11'inin, arazi aracının kanala düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kanaldan hafif yaralı çıkarılan 4 kişinin bölge hastanesine kaldırıldığını aktaran Jaiswal, bu kişilere tıbbi müdahalenin yapıldığını kaydetti.

Yetkililer, kazanın nedenini araştırıyor.

Öte yandan Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, mağdurların ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.

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