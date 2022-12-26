﻿Arazi için silahlar çekildi

Alınan bilgiye göre, Yoğurtçuk Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında gece saatlerinde yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi, H.K’nın kafasına isabet etti.

Ağır yaralanan Karaca, Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Karaca, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.