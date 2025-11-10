Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sokak ortasında 2 kardeş ve çocuklarının arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden Erol Çelik (17) tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

TARTIŞMA TARAFLARIN ÇOCUKLARI DAHİL OLUNCA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Kırsal Bozdere Mahallesi’nde yaşayan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşayan Doğan Çelik ile kardeşi Yusuf Çelik, ilçe merkezinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, tarafların çocuklarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sokak ortasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Çelik, Yusuf Çelik, Samet Çelik ve Doğan Çelik yaralandı.

Erol Çelik

POLİS KAVGAYI GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Erol Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.