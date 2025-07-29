Arazi kavgası can aldı: Emekli polis kuzenini vurup izini kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arazi kavgası can aldı: Emekli polis kuzenini vurup izini kaybetti!

Samsun'da emekli polis, arazi anlaşmazlığı yaşadığı kuzenini tabancayla öldürüp izini kaybetti. Polis, olayla ilgili geniş çaplı arama başlattı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Sarıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Cemil Ç., arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan amcasının oğlu taksici Bahattin Ç.'yi tarlaya girerken yolunu keserek tabancayla vurdu.

Arazi kavgası can aldı: Emekli polis kuzenini vurup izini kaybetti!

3 çocuk babası Bahattin Ç. hayatını kaybederken, Cemil Ç. kayıplara karıştı. Bahattin Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Arazi kavgası can aldı: Emekli polis kuzenini vurup izini kaybetti!​​​​​​​

Polis ekipleri firari zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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