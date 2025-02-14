Arazi kavgası kanlı bitti! Komşusunu vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Arazi kavgası kanlı bitti! Komşusunu vurdu

Samsun’un Atakum ilçesinde bir arazi yüzünden aralarında husumet oluşan iki komşunun kavgasında kan aktı. A.Y, sokakta karşılaştığı Ş.D’ye tabanca ile ateş etti. Sağ kasığından yaralan Ş.D hastaneye kaldırıldı. Şüpheli komşu ise A.Y , gözaltına alındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi 5356. Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin yanındaki arazinin kullanımı nedeniyle aralarında husumet olan Şevket D. ile komşusu Aydın Y., sokakta karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Aydın Y., belinden çıkardığı tabancayla Şevket D.'yi sağ kasığından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Ekiplerin olay yerin incelemesinde 3 boş kovan bulundu.

Bu arada, Şevket D.'nin "Kasten yaralama" ve "Hakaret" gibi suçlardan 5, Aydın Y.'nin ise "Tehdit" ve "Kasten yaralama" gibi suçlardan 4 suç kaydı olduğu belirtildi.

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