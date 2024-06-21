'Arazi' kavgasında 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini yaraladıktan sonra intihar etti

Kaynak: DHA
'Arazi' kavgasında 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini yaraladıktan sonra intihar etti

Niğde'nin Yıldıztepe köyünde, akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan kavgada Nevzat Türk (60), tabancayla yeğenlerine saldırdı.

Türk, 2 yeğenini öldürdü, 3 yeğenini de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay akşam saatlerinde gerçekleşti. Kavganın ardından Nevzat Türk'ün ateş ettiği Semiha Türk (36), Gizem Nazife Türk (17), Berat Türk (13), Nurgül Türk (18) ve Gökhan Türk (36) yaralandı. Türk, olay yerinden ayrılmadan önce intihar etti.

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolünde Nevzat Türk'ün yaşamını yitirdiği, yaralı 5 yeğenin ise hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk'ün ameliyata alındıktan sonra hayatlarını kaybettikleri bildirildi. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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