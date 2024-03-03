Arazi kavgasında babasını öldürüp oğlunu yaraladılar

Birecik ilçesi Yeni Akpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre; tarlada çalışan Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, yanlarına gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı olan Müslüm D., Mustafa D. ve Yeni Akpınar Mahalle muhtarı Abdulkadir D. ile kavga etmeye başladı.

Kavganın gittikçe büyümesi ile Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, tabanca ile vurularak yaralandı. Gelen ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Birecik Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Kenan Oktay, vefat etti. Oğlunun tedavisi devam ederken, jandarma kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.