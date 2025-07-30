Arazi kavgasında oğlunu öldürmüştü: Korkunç detaylar ortaya çıktı!​​​​​​​

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde oturan 69 yaşındaki Erol Köse, 2 katlı müstakil evi ve arazisinin işgaliye ücretini ödemesi için 4 yıl önce gelen ihbarname üzerine 5 çocuğunu yanına çağırdı. Köse'nin 4 evladı evi ve arsayı istemezken Mesut Köse (34) ücreti ödeyip, ev ve arazinin tapusunu kendi üzerine çıkarttı.

HUSUMET BAŞLADI

Mesut Köse ve ailesi üst katta, babası ve ağabeyi Murat Köse (37) ise alt katta yaşadı. Aradan geçen 4 yılın ardından Erol ile oğlu Murat Köse, Mesut Köse'den ev ve arsanın tapusunun geri kendilerine devredilmesini istedi. Köse'nin diğer ağabeyi Nihat Köse (42) ise kardeşinin haklı olduğunu söyleyince aile üyeleri arasında husumet başladı.

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ARAZİ MÜHÜRLENDİ, KAVGA BÜYÜDÜ

İddiaya göre, Köse ailesinin kiraya verdiği 5 dönümlük arazi ise belediye tarafından mühürlenince, Murat Köse bu durumdan kardeşi Nihat'ı sorumlu tutup küfürler savurdu ve "Seni bekliyorum, mutlaka gel. Sende buraya gelecek yürek var mı" şeklinde mesaj gönderdi. Mesajları görünce sinirlenen Nihat Köse, 24 Temmuz'da eşi ve çocuklarıyla birlikte babasının evine gitti.

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DARBEDİLDİ, SİLAHLA VURULUP ÖLDÜRÜLDÜ

Nihat Köse'nin eve varmasıyla birlikte taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada baba Erol ile oğlu Murat Köse, bedensel engelli Nihat ve Mesut Köse'ye sopalarla saldırıp, darbetti. Çevredekilerin aramaya girmeye çalıştığı arbede sırasında Erol Köse, evden getirdiği av tüfeğiyle oğullarına ateş açtı. Bacak ve karınlarından yaralanan Nihat ve Mesut Köse kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba ile oğul, yerdeki Nihat ve Mesut Köse'yi tekmeleyip, olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan 2 kardeşten Nihat Köse, hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağır olan Mesut Köse ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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OĞLU MEZARA, BABA CEZAEVİNE

Evli ve 3 çocuk babası Nihat Köse'nin cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilirken evine yakın bir sokakta yakalanan Erol Köse ise tutuklandı.

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"EŞİMİN BAŞINA TEKME ATTI VE O ANDA BİLİNCİ KAPANDI"

Yaşadığı dehşet anlarını gazetecilere anlatan Nihat Köse'nin acılı eşi Hatice Köse, eşinin babasının evine sadece konuşmak için gittiğini belirterek, "Olay günü de hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiler. Biz de eşim ve 5 yaşındaki oğlumla birlikte konuşmak için yanlarına gittik. Kayınpederim ve kayınbiraderim bize sopalarla saldırdılar. Kavgayı zorla ayırdık ancak tekrar saldırdılar. O sırada kayınpederim av tüfeğiyle ateş etti. Eşime ilk yardım yapmaya çalıştım ancak çok kan kaybetti. Başta kendindeydi, "kemerini çıkarmama yardım et canım" dedim. Bir yandan da ambulansı çağırmaya çalışıyordum. Karnını açtığımda saçma yaralarını gördüm. Gözleri açıktı ancak kayınbiraderim başına tekme attı ve o anda bilinci kapandı. Hastaneye gittiğimizde kalbi durdu, sonra da kaybettik" ifadelerini kullandı.

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"3 ÇOCUĞUM ÖKSÜZ KALDI"

Belediyenin araziyi mühürlemesinden kendilerini sorumlu tuttuklarını ancak hiçbir ilgilerinin olmadığını öne süren Köse, daha sonra şunları söyledi:

"Biz, bunu yapmadığımızı söylemek, kendimizi aklamak için oraya gittik. Fakat eşimi kaybettim. Suçsuz yere öldü. Tüm bunlar kaynım yüzünden yaşandı. Sürekli mesajlar attı, küfürler etti. Biz onlardan hiçbir şey istemiyorduk. Şimdi 20 yılım kaybolup gitti, 3 çocuğum da öksüz kaldı. Adaletin yerini bulmasını, hak ettikleri cezaları almasını istiyorum."