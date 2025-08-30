Arazi kavgasında yine kan aktı

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde, arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba iki aile arasında çıkan çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, arazi sorunu nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Çatışmada V.G hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından güvenlik tedbirleri alınarak Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma birimleri köyde geniş güvenlik tedbirleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

