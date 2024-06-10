Arazi kollayanlar dikkat. 51 ildeki 865 arsa satışa çıktı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın satışa çıkardığı 865 arsa için başvuru ve ödeme koşulları belli olmaya başladı.

PEŞİN ÖDEYENE BÜYÜK İNDİRİM VAR

Başkanlığın peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulayacağını açıklaması ise arsa almayı düşünenleri heyecanlandı. Satışlarda 24 aya kadar da taksit imkanı verilecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Türkiye genelindeki 51 ilde toplamda çok sayıda arsayı satışa çıkardı. Toplamda 865 adeti bulan arsaların konut, ticaret, sanayi ve idari tesis alanı niteliğinde olduğunu belirtildi.

Arsa satışlarına ilişkin TOKİ yazılı bir açıklama ile satış şartlarını ve arsaların niteliklerini açıkladı. Arsa satışları konutunu kendi yapmak isteyenlere ve iş kurmak isteyenlere cazip şartlarla yapılacak.

ÖDEME ŞARTLARI BULUNDU

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın arsa satışlarında peşin ödeme yapacak vatandaşlara yüzde 20 indirim sağlayacak. Arsa ücretini peşin ödeyemeyenler ise başlangıçta toplam tutarın yüzde 25'ini peşin verecek. Kalan kısım ise 24 ay vade ile eşit taksitlerde ödenecek.

SATIŞLAR ANKARA'DA TEMMUZ'DA YAPILACAK

Açık artırma yöntemi ile yapılacak satışlar 9 Temmuz 10 Temmuz ve 11 Temmuz günlerinde saat 10.30'da Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

TEMİNAT ÜCRETİ YATIRILARAK TEKLİF VERİLECEK

Arsa almak isteyen vatandaşların satış öncesinde belirledikleri arazi için öncelikle için www.emlakmuzayedecomtr sitesine giriş yaparak teklif vermeleri gerekecek. Açık artırmada ise en yüksek miktarı veren arsanın sahibi olacak. Ayrıca arsa taliplilerinin açık artırma öncesinde belirtilen IBAN numarasına belli miktarda teminat ücreti yatırması gerekiyor.

Satışa çıkan arsalar ise başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere 51 ilde bulunuyor. Bir ilde birden çok arazi satışa çıkarken, arsaların bulunduğu mevkii ile ölçüleri de açıklamalar üzerinden incelenebiliyor.