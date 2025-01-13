Araziler imara açılmıyor, daire fiyatları yukarı çıkıyor!

Bursa'da yeni imar alanlarının açılmaması gayrimenkul fiyatlarını zirveye çıkardı. Yeni ev almak isteyenler fiyatların yüksekliği sebebiyle kara kara düşünürken, uzmanlar daha önce konut planlaması yapılan alanlarda binlik imar uygulamalarının geciktirilmemesini istiyor. Gayrimenkul Uzmanı Özkan Aydemir, fiyatların yüksek olmasından dolayı yatırımcıların artık 1+1 veya 2+1 daireleri tercih ettiğini ifade etti.

Daire fiyatlarının milyondan başlamasıyla artık insanların dubleks, 4+1 veya 3+1 gibi daireler değil, 1+1 veya 2+1 gibi küçük dairelere yöneldiğini belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "1+1 veya 2+1 dairelerin daha yoğunlukta satıldığını görmekteyiz. İnşaat maliyetlerinin artmasıyla birlikte ortalama dairelerin maliyetlerinin 2,5-3 milyon liraya kadar çıktığını görmekteyiz. Bu da yatırım yapacak ya da gayrimenkul alacakların biraz daha minimal, küçük dairelere yönelmesine sebep oldu. Çünkü Bursa özeline baktığımız zaman, Nilüfer bölgesinde 2+1 dairelerin 5 milyon civarına çıktığını ve 3+1 dairenin ise 8,5-10 milyon gibi rakamlara çıktığını görmekteyiz. Bir dairede bir odanın maliyetinin en az 2,5 lira arasında arttığını görmekteyiz. Son yıllarda boşanma oranının artması, tek yaşayanların yoğunlukta olması 1+1 ve 2+1 fiyatlarına da etki yapıp bu tarz dairelerin daha çok satılmasına sebep olmaktadır" dedi.

"ARAZİLERİN İMARA AÇILMAMASI, DAİRE FİYATLARINI YÜKSELTİYOR"

Bursa'nın son 10 yılını değerlendiren Aydemir, "Zamanında belli bölgeler imar açıldı. Çok küçük metrekarelerde imara açılan bölgeler oldu. 20 yıldır gecikmiş 1/5000'lik planda olan konut bölgeleri var. Bunların açılmaması sektörü sıkıntılı sürece itti. Çünkü halihazırda arsaların 2016 yılından bugüne kadarki artış hızlarını gördük. Bunların da inşaat maliyetlerine etkilerini de gördük. Son 4 yıl içerisinde herkes inşaat maliyetlerinin arttığını söylüyor. Bunun en büyük etkenlerden birisi arsa maliyetleridir. İmarlı bölgelerin mutlaka önümüzdeki yıllarda artması ve yeni imarların açılması gerekiyor. Eğer açılmadığı takdirde daire fiyatlarının yukarı doğru çıkacaktır. Sosyal konutlara ve belli bir seviyenin altındaki rakamlardaki konutlara erişimin de zorlaşacağını öngörmekteyiz" diye konuştu.

"TEKNOSAB'A YAKIN BÖLGELERİN İMARA AÇILMASI ŞART"

Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olan TEKNOSAB'ın faaliyete geçtiğini belirten Aydemir, "Burada şu anda 4 bine yakın çalışan var. 2027 yılına kadar buradaki çalışan sayısının 40 bine dayanacağı söyleniyor. Şimdi bu bölgeyi yakın bölgenin imara açılması gerekiyor. Çünkü, ulaşımla ilgili Hasanağa ve Göçmen Konutları bölgesi ve Bursa girişinde şimdiden trafik yoğunluğu oluştuğunu görmekteyiz. Bursa'da önümüzdeki yıllarda da 5 yıllık sürece baktığımızda yeni imarlı bölgelerin açılması, ulaşım akslarını biraz daha hafifletecektir. Çünkü çalışan kesimleri Yıldırım'dan, Osmangazi'den, Nilüfer bölgesine taşıyoruz. Burada sosyal konuta erişimin zorlaşması ve yeni imarlı bölgelerin açılmaması vatandaşları ulaşım konusunda da büyük bir sıkıntıya sokacaktır" dedi.