Çiftçiliği bıraktı sinemacı oldu. Arazilerini satarak bu sektöre girdi

Arazilerin satışından elde ettiği gelirle profesyonel oyunculuk eğitimi alan ve daha önce üç film çekerek izleyicinin beğenisine sunan Aslan, dördüncü filmini beyaz perdeye aktarmak için kolları sıvadı.

"Ben Babayım" isimli filminin çekimlerine başlayan Aslan, yaklaşık 2 ay sonra filmi izleyicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Abdullah Aslan, AA muhabirine, ailesinin verdiği destekle film çekmeye devam ettiğini söyledi.

Daha güzel işlere imza atmak için sürekli çalıştığını belirten Aslan, şöyle devam etti:

"Son filmimin yazarı, yapımcısı, yönetmeni ve oyuncusu olmaktan çok mutluyum. Sağ olsunlar hem oyuncu arkadaşlarım hem teknik ekip arkadaşlarım bu filmin daha güzel çıkması için çaba gösteriyor. Sinema sektörüne 2015'te başladım ve araya salgın sürecinin girmesi nedeniyle şu anda dördüncü filmi çekiyorum. Bu benim için bir başarıdır. Senaryoyu, gerçekte yaşananları ve duygularımı katarak yazıyorum. Oyuncuların da bu senaryoyu beğenmesi beni çok mutlu ediyor. Sinema filmi çekmek benim için bir sevdadır, hayatımın bir parçası olmuştur."

Abdullah Aslan, 2021 yapımı korku türündeki "Fecr" ve "Asmoday" isimli filmin ortak yapımcılığını üstlendi Aslan, gelecekte daha çok projelere imza atmayı istediğini de belirtti