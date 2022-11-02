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  • Çiftçiliği bıraktı sinemacı oldu. Arazilerini satarak bu sektöre girdi

Çiftçiliği bıraktı sinemacı oldu. Arazilerini satarak bu sektöre girdi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 7 yıl önce köyünde çekilen sinema filminden etkilenerek film sektöre giren çiftçi Abdullah Aslan, dördüncü filmini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 16:20
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Arazilerini satarak bu sektöre girdi. Çiftçiliği bıraktı sinemacı oldu

Çiftçiliği bıraktı sinemacı oldu. Arazilerini satarak bu sektöre girdi
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Arazilerin satışından elde ettiği gelirle profesyonel oyunculuk eğitimi alan ve daha önce üç film çekerek izleyicinin beğenisine sunan Aslan, dördüncü filmini beyaz perdeye aktarmak için kolları sıvadı.

"Ben Babayım" isimli filminin çekimlerine başlayan Aslan, yaklaşık 2 ay sonra filmi izleyicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Abdullah Aslan, AA muhabirine, ailesinin verdiği destekle film çekmeye devam ettiğini söyledi.

Daha güzel işlere imza atmak için sürekli çalıştığını belirten Aslan, şöyle devam etti:

"Son filmimin yazarı, yapımcısı, yönetmeni ve oyuncusu olmaktan çok mutluyum. Sağ olsunlar hem oyuncu arkadaşlarım hem teknik ekip arkadaşlarım bu filmin daha güzel çıkması için çaba gösteriyor. Sinema sektörüne 2015'te başladım ve araya salgın sürecinin girmesi nedeniyle şu anda dördüncü filmi çekiyorum. Bu benim için bir başarıdır. Senaryoyu, gerçekte yaşananları ve duygularımı katarak yazıyorum. Oyuncuların da bu senaryoyu beğenmesi beni çok mutlu ediyor. Sinema filmi çekmek benim için bir sevdadır, hayatımın bir parçası olmuştur."

Abdullah Aslan, 2021 yapımı korku türündeki "Fecr" ve "Asmoday" isimli filmin ortak yapımcılığını üstlendi  Aslan, gelecekte daha çok projelere imza atmayı istediğini de belirtti

 

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