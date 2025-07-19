Araziye düşen yıldırım 8 ton buğdayı kül etti

Olay, Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsim normalleri üzerinde devam sıcaklıkların hakim olduğu Kale ilçesinde, aniden fırtına çıktı. Fırtınayla birlikte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında, mahallenin yakınında bulunan ve birkaç gün önce hasadı yapılan tarlaya yıldırım düştü. Anızda başlayan yangın, fırtınanın etkisiyle büyüyerek, yan tarlada bulunan ekili buğday tarlasına sıçradı.

15 DAKİKADA EMEĞİNİN 3'TE BİRİNİ KAYBETTİ

Yıldırım düştüğünü ve alevlerin tarlasına sıçradığını gören 63 yaşındaki çiftçi Mehmet Fındıklı, bahçesinde bulunan ceviz ağacını keserek, emeğini kurtarmak için büyük bir risk aldı. Traktörünün arkasına bağladığı yaş dalları alevlerin üzerinde sürükleyen yaşlı çiftçi, yağmurun da etkisiyle alevleri 15 dakika içerisinde söndürmeyi başardı.

Yaklaşık 15 dakika süren yangında 45 dekarlık buğday tarlasının yaklaşık 3'te 1'inin zarar gördüğünü belirten çiftçi Mehmet Fındıklı, alevlerin 8 ton buğdayına zarar verdiğini söyledi. Emeğini kurtarmak için çaba harcadığını kaydeden Fındıklı, "Aile olarak, ürünümüzü hasat etmeyi bekliyorduk. Ancak başımıza böyle bir şey geldi. Ceviz ağacından dal keserek, yangını söndürmeyi başardım" dedi.