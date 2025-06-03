Araziye yerleştirilen kovanları ayı parçaladı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde araziye yerleştirilen kovanlar ayı saldırısına uğradı. Ayının kovanları parçaladığı anlar kameraya yansıdı.

Gazipaşa'ya bağlı Şahinler Mahallesi'nde bir arı yetiştiricisinin araziye yerleştirdiği kovanlar önceki gün akşam saatlerinde bir ayının hedefi oldu. Bölgeye yaklaşan ayı, parçaladığı kovanlardaki peteklere de zarar verdi. Ayının kovanları parçaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Arı yetiştiricisi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla diğer arıcıları ayı saldırısına karşı uyardı.