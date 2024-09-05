Arçelik Polonya'daki fabrikalarını kapatıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arçelik Polonya'daki fabrikalarını kapatıyor

Türkiye'nin beyaz eşyada sektör liderlerinden Arçelik bazı üretim tesislerini kapatma kararı aldı.

Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile bazı tesislerini kapatma kararını resmen duyurdu.

Şirket, Polonya'nın Lodz şehrindeki çamaşır kurutma makinesi, pişirici cihazlar ve plastik yan sanayi tesisleri ile birlikte Wroclaw'daki buzdolabı fabrikasını verimsizlik nedeniyle üretim faaliyetlerini durdurma ve tesisleri kapatma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Arçelik tarağından yapılan açıklamada, Avrupa operasyonlarında hedeflenen sinerjilerin sağlanması amacıyla yapılan değerlendirmeler sonunda bu tesislerdeki üretimin 2025'in ilk yarısına kadar sona erdirilmesinin planlandığı söylendi. Kapasite kullanımının diğer Arçelik fabrikalarına kaydırılacağı, ancak bu kapatma kararının konsolide düzeyde ciro kaybına yol açmasının beklendiği belirtildi. Diğer yandan tesis kapanışlarının neden olabileceği tek seferlik maliyetlerin, netleştiğinde finansal tablolara yansıtılacağı söylendi.

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